26 Aralık 2021 canlı döviz kuru fiyatları! Bugün dolar ne kadar? Dolar kuru tahminleri son dakika! Euro, sterlin kaç TL oldu?

26 Aralık dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı yeni ekonomik tedbirler sonrasında 18 TL'yi gören dolar kuru 10 lira bandına geriledi. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler piyasdaların kapalı olduğu pazar gününde de döviz kuru fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 26 Aralık dolar kaç lira oldu? Euro ve Sterlin kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi, yükselir mi? İşte anlık döviz kuru alış satış fiyatları!