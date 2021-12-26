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    • Ekonomi
    • 26.12.2021 15:49
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    • 26.12.2021 15:49
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    26 Aralık 2021 canlı döviz kuru fiyatları! Bugün dolar ne kadar? Dolar kuru tahminleri son dakika! Euro, sterlin kaç TL oldu?

    26 Aralık dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. 20 Aralık Pazartesi günü açıklanan ekonomi paketinin ardından döviz kurlarında yaşanan sert düşüş devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu pazar gününde döviz kurunda yaşanan gelişmeler ve alış satış fiyatları araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 26 Aralık dolar kaç lira oldu? Euro ve Sterlin kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi, yükselir mi? İşte anlık döviz kuru alış satış fiyatları!

    takvim.com.tr
    26 Aralık 2021 canlı döviz kuru fiyatları! Bugün dolar ne kadar?

    26 Aralık dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı yeni ekonomik tedbirler sonrasında 18 TL'yi gören dolar kuru 10 lira bandına geriledi. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler piyasdaların kapalı olduğu pazar gününde de döviz kuru fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 26 Aralık dolar kaç lira oldu? Euro ve Sterlin kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi, yükselir mi? İşte anlık döviz kuru alış satış fiyatları!

    26 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 10,9894

    Dolar satış: 10,9936

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 12,4348

    Euro Satış: 12,4442
        Asiye’ye doku nakli operasyonu başladı
        Haberler Ekonomi 26 Aralık 2021 canlı döviz kuru fiyatları! Bugün dolar ne kadar? Dolar kuru tahminleri son dakika! Euro, sterlin kaç TL oldu?
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