Türkiye'ye dev yatırım! Yabancı iş insanı 400 mağaza açacak

Yabancı yatırımcıdan Türkiye'ye devasa bir yatırım geldi. Çin'e yakın olmasına rağmen Malezyalı MR. D.I.Y. grubu Türkiye'yi tercih etti. Nedeniyse Türkiye'nin genç iş gücünde saklı.

Ev dekorasyonu mağazalar zinciri olan ve ilk mağazasını 18 Kasım'da açan Malezyalı MR. D.I.Y., her yıl 40 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de 5 yılda 400 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

"BEŞ YIL İÇİNDE..."

MR. D.I.Y. Türkiye Ülke Müdürü Dilara Neyişçi Çağlı, ilk mağazalarını İstanbul Meydan AVM'de açtıklarını belirterek, "Sırada Metrogarden, Torium, Marmara Forum gibi AVM'ler var. Her hafta devamlı açılışlarımız olacak. Yıl başına kadar beş mağaza açacağız. Mayıs ayına kadar 24 mağaza açmış olacağız. 2023'e kadar İstanbul'da büyüyeceğiz daha sonra diğer şehirlere açılacağız. 81 ilin hepsinde olacağız. Her yerde ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. İlk etapta AVM'lerde olacağız daha sonra caddelere de açılacağız. Türkiye'de beş yıl içinde mağaza sayımız 400'leri bulacak" dedi.

"HİÇBİR ÜLKEYE BU KADAR HIZLI GİRMEDİLER"

Malezyalı grubun her yıl Türkiye'ye 40 milyon dolar yatırım yapacağını açıklayan Çağlı, "Grubun çok potansiyel gördüğü bir ülkeyiz. Bu yıl ocak ayında Türkiye'ye girme kararı alındı ve bir yıl dolmadan ilk mağaza açıldı. Hiçbir ülkeye bu kadar hızlı girmediler. Genç nüfusu ve potansiyeli açısından Türkiye grup için ilgi odağı. Buradan da çevre ülkelere ve Avrupa'ya açılma planları var. Avrupa'da ilk hedef İspanya. Şirket, Malezya dahil 8 ülkede var. Türkiye dokuzuncu pazar. Ülke sayısı da artacak" diye konuştu.

Çağlı, Türkiye'deki ilk mağazalarının 500 metrekare olduğunu, genel olarak mağaza büyüklüklerinin 500 – 1200 metrekare arasında olacağını da aktararak, şöyle konuştu:

"MR. D.I.Y, 'daima en ucuz' sloganıyla 18 bin ürünle hizmet veriyor. Kendimizi yapı market sektörü, hırdavat gibi zincirlere rakip olarak görmüyoruz. Biz ev güzelleştirme sektöründeyiz. Bizde farklı kategoriler var. Kırtasiye, ev aksesuarı, evcil hayvan aksesuarı, spor malzemesi, takı, otomobil aksesuarı gibi kategorilerimiz var. Bizim kategorimizde kimse yok. Ürün fiyatlarımız 3 TL'den başlıyor, 600 TL'ye kadar çıkıyor. Ürünlerin yüzde 30'unu iç pazardan alacağız, yüzde 70'i yurtdışından gelecek. Ama yerli ürün oranı giderek artacak. Hatta buradaki üreticilere, üçüncü partilere diğer MR. D.I.Y ülkelerine ihracat yapma şansı da vereceğiz."

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Çağlı, "Genel merkezde 24 kişiyiz. Mağaza başına 15 kişi istihdam edeceğiz. Beş yıl sonraki projeksiyonda genel merkez çalışan sayısının 300, mağaza çalışan sayısının 3 bin kişi olmasını hedefliyoruz" dedi.

"DÖVİZ KURU BİZİ ETKİLEMEZ"

Çağlı, artan döviz kurlarıyla ilgili de şu yorumu yaptı: