Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Elektrikte iki kademeli sistemle evlere düşük fatura





2.4 MİLYON AİLEYE DESTEK

Doğalgazda konutlarda faturanın 4'te birini devletin karşıladığını, elektrikte de bu oranın yarı yarıya olduğunu anlatan Dönmez, "Sosyal yardımlardan 2 milyon 400 bin hane faydalanıyor. Hane başı da 68 ila 137 lira arasında destekten söz ediyoruz. Bu devam edecek. Sübvansiyonun bedeli doğalgazda 80 milyar, elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşecek. Bu, BOTAŞ'ın mali tablosunu etkiliyor. Bilançosunu düzelteceğiz" dedi. Dönmez, TRT payı ve Enerji Fonu'nun faturalardan kaldırılmasının etkisinin de 3 milyar lira olacağını anlattı.