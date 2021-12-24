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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 10:18
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    • 24.12.2021 10:18
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    Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

    Son dakika ekonomi haberleri... Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı. Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

    Ne kadar döviz satıldı? Merkez açıkladı

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

    TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Böylece 1 ve 3 Aralık tarihlerindeki iki müdahalede toplam satış 1 milyar 348 milyon dolar oldu.

    TCMB, Aralık ayında ilki 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere son ayda toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

        Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

        TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

        BAŞKAN KONUŞTU DOLAR DÜŞTÜ

        Türk ekonomisi geçtiğimiz günlerde tarihi günlerinden birini yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisine saldırı ve dövizdeki kur dalgalanmalarına karşı yeni ekonomik araçların devreye alınacağını açıkladı.

        DÖVİZ ÇAKILDI
        Bu açıklamanın ardından dolar, euro ve altın çakıldı. Açıklamalardan önce 18 lira seviyelerinde olan dolar 12 lira seviyelerine kadar geriledi.
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