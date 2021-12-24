Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.
TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.
BAŞKAN KONUŞTU DOLAR DÜŞTÜ
Türk ekonomisi geçtiğimiz günlerde tarihi günlerinden birini yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisine saldırı ve dövizdeki kur dalgalanmalarına karşı yeni ekonomik araçların devreye alınacağını açıkladı.
DÖVİZ ÇAKILDI
Bu açıklamanın ardından dolar, euro ve altın çakıldı. Açıklamalardan önce 18 lira seviyelerinde olan dolar 12 lira seviyelerine kadar geriledi.