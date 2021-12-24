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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 10:11
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    • 24.12.2021 10:32
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    Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks: Dolar 9.5 TL olacak

    Başkan Erdoğan'ın ekonomideki stratejik hamleleri açıklamasının ardından daha önce 18 liranın üzerine çıkan dolar kuru 11 lira seviyelerine kadar geriledi. Bugün dolar 11,5170 liradan, euro ise 13,0870 liradan güne başladı. Ünlü ekonomist Robin Brooks yatırımcıları uyardı ve dolar için gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu aktardı. Dolar'ın geçtiğimiz ay spekülatif şekilde yüzde 70 kadar artması ile ilgili konuşan Brooks Dolar-TL arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu söyledi.

    Ünlü ekonomist Brooks uyardı: Dolar 9.5 TL olacak

    Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks yatırımcıları uyardı ve Dolar için gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu aktardı. Dolar'ın geçtiğimiz ay spekülatif şekilde yüzde 70 kadar artması ile ilgili konuşan Brooks Dolar-TL arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu söyledi.

    DOLAR'IN GERÇEK DEĞERİ 9.5 TL
    TL şu anda gerçek değerine göre yüzde 30 yukarıda. Bu döviz kuru suçraması Ağustos 2018'deki hareketle paralellik gösteriyor.

    O dönem de Türk Lirası'nın gerçek değerlemesi 5.5 TL idi. Bu rakamın yüzde 31 üzerine çıkarak TL 7.20'yi görmüştü.

    SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI
    Dolar 11,5170 liradan, euro ise 13,0870 liradan güne başladı.



    İstanbul Kapalıçarşı'da 11,5150 liradan alınan dolar 11,5170 liradan, 13,0850 liradan alınan euro ise 13,0870 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 11,35 liradan, euro ise 12,84 liradan satılmıştı.

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    Haberler Ekonomi Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks: Dolar 9.5 TL olacak
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