Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks: Dolar 9.5 TL olacak

Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks yatırımcıları uyardı ve Dolar için gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu aktardı. Dolar'ın geçtiğimiz ay spekülatif şekilde yüzde 70 kadar artması ile ilgili konuşan Brooks Dolar-TL arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu söyledi.