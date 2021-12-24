Çiftçiye müjde! GÜBRETAŞ bazı gübrelerinde yüzde 20 indirim yaptı

"Damla sulama ve yaprak gübreleri ayrıca buğday başta olmak üzere ayçiçeği, mısır, pamuk, şeker pancarı gibi önemli endüstriyel bitkilerin beslenmesi amacıyla basınçlı sulama sistemleriyle ve yapraktan da uygulanabilmektedir. Bu grup ürünler endüstriyel bitkilerde verimin yanı sıra protein, hektolitre, yağ oranı, polar gibi kalite parametrelerinin artışına katkı sağlamaktadır. Yavaş salınımlı gübreler ise azot kaybını azaltarak birim başına tüketilen gübre miktarı ve üretici maliyetlerini düşürmektedir."

Açıklamada, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi yapılan ortalama yüzde 20 indirimin, bitki besleme maliyetlerinin düşürülerek tarımsal üretimin sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığı aktarıldı.