Çiftçiye müjde! GÜBRETAŞ bazı gübrelerinde yüzde 20 indirim yaptı

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamada, verim ve kalite parametrelerinin artışına olumlu etki etmesi bakımından yüksek düzeyde önem taşıyan ve başta örtü altı olmak üzere tarımsal üretimin her alanında kullanılan damla sulama ve yaprak gübrelerinin, temel bitki besleme ürünleri olarak tüketildiği belirtildi.
Üreticilerin önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturan, özellikle örtü altı yetiştiricilik ile meyve ve sebze yetiştiriciliğinde yoğun olarak uygulanan damla sulama ve yaprak gübrelerinin, dengeli bir şekilde kullanılması halinde verim ve kalite artışına katkı sağlayarak üreticilerin daha yüksek gelir elde etmesine yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Damla sulama ve yaprak gübreleri ayrıca buğday başta olmak üzere ayçiçeği, mısır, pamuk, şeker pancarı gibi önemli endüstriyel bitkilerin beslenmesi amacıyla basınçlı sulama sistemleriyle ve yapraktan da uygulanabilmektedir. Bu grup ürünler endüstriyel bitkilerde verimin yanı sıra protein, hektolitre, yağ oranı, polar gibi kalite parametrelerinin artışına katkı sağlamaktadır. Yavaş salınımlı gübreler ise azot kaybını azaltarak birim başına tüketilen gübre miktarı ve üretici maliyetlerini düşürmektedir."
Açıklamada, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi yapılan ortalama yüzde 20 indirimin, bitki besleme maliyetlerinin düşürülerek tarımsal üretimin sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığı aktarıldı.