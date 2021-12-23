Türk ekonomisi geçtiğimiz günlerde tarihi günlerinden birini yaşamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisine saldırı ve dövizdeki kur dalgalanmalarına karşı yeni ekonomik araçların devreye alındığını duyurdu ve döviz kuru yere çakıldı.

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Bu açıklamanın ardından dolar, euro ve altın çakıldı. Açıklamalardan önce 18 lira seviyelerinde olan dolar 12 lira seviyelerine kadar geriledi. Dolar kurundaki düşüş devam ederken gözler market fiyalarındaki düşüşlerde.