Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.12.2021 10:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.12.2021 10:27
    ABONE OL

    Son dakika: Fiyat düşürmeyenler yandı! Bakan Muş duyurdu: En ağır cezaları vereceğiz

    Son dakika ekonomi haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" diye konuştu.

    Bakan duyurdu! Fiyat düşürmeyenler yandı

    Türk ekonomisi geçtiğimiz günlerde tarihi günlerinden birini yaşamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisine saldırı ve dövizdeki kur dalgalanmalarına karşı yeni ekonomik araçların devreye alındığını duyurdu ve döviz kuru yere çakıldı.

    ETİKETLER DEĞİŞECEK

    Bu açıklamanın ardından dolar, euro ve altın çakıldı. Açıklamalardan önce 18 lira seviyelerinde olan dolar 12 lira seviyelerine kadar geriledi. Dolar kurundaki düşüş devam ederken gözler market fiyalarındaki düşüşlerde.

    GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

    Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Bakan Muş, şunları kaydetti:

        "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu kimseye çiğnetmeyiz."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türk müziğinin acı kaybı
        Haberler Ekonomi Son dakika: Fiyat düşürmeyenler yandı! Bakan Muş duyurdu: En ağır cezaları vereceğiz
            SON DAKİKA