Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.12.2021 11:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2021 11:58
    ABONE OL

    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri, nasıl etkileyecek? İkramiyeler, maaşlar artacak mı?

    Milyonlarca vatandaş 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alan ve kimlere verileceği, maaşlarda nasıl bir etkisinin olacağı merak edilen 3600 ek gösterge ile ilgili son durum da araştırma konusu oluyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da bilgiler paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda çalışmalarını hızlandırdı, peki 3600 ek gösterge kimlere, ne zaman verilecek? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri, nasıl etkileyecek? İkramiyeler, maaşlar artacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına hız katarken önemli açıklamalar da peşpeşe geliyor. Milyonlarca kişiyi kapsayan ve çeşitli meslek kısımlarını yakından etkileyen 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    3600 ek göstergenin 15 Ocak tarihine yetiştirileceğinin altını çizen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz 3600 ek göstergeyi toplu sözleşme masasında karşılıklı olarak mutabakata yansıtmıştık. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede de mutabakat sağlamıştık. Çalışma Bakanı ile bu konu hakkında görüşeceğiz. Ocak maaşına yetişmesi için ek zam konusunu rakamlar boyutunda tartışmaya bir ihtiyaç var. Ocak 15'e yetişecek şekilde bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede 3 konunun görüşüldüğünü ifade eden Yalçın, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Tekrar Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz. Özellikle bu gündeme odaklandık. Atılan olumlu adımlarla ilgili memnuniyetimizi ifade ettik, bu açıdan görüşmede çok daha geniş detaylı başlıklara girmedik. Gelir vergisi düzenlemesi, ek zam ve 3600 ek gösterge üzerinde yoğunlaştık." şeklinde konuştu.

    EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, 'Söz verdiğimiz gibi 6. Dönem Toplu Sözleşme'de 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 3600 ek göstergeden faydalanacak öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi unvanlarında çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler yine sağlanacaktır. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin teknik çalışmalarımız ve emeklilerimizin, çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarını iyileştirmeye yönelik diğer çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Bu konuda da kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla birlikte emeklilerimiz de inşallah çok çok huzurlu bir ortama kavuşacaktır.' dedi..

        3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

        Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

        Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

        Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

        3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

        Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kuyrukların nedeni CHP’li İBB yönetimi!
        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri, nasıl etkileyecek? İkramiyeler, maaşlar artacak mı?
            SON DAKİKA