3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri, nasıl etkileyecek? İkramiyeler, maaşlar artacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına hız katarken önemli açıklamalar da peşpeşe geliyor. Milyonlarca kişiyi kapsayan ve çeşitli meslek kısımlarını yakından etkileyen 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
3600 ek göstergenin 15 Ocak tarihine yetiştirileceğinin altını çizen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz 3600 ek göstergeyi toplu sözleşme masasında karşılıklı olarak mutabakata yansıtmıştık. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede de mutabakat sağlamıştık. Çalışma Bakanı ile bu konu hakkında görüşeceğiz. Ocak maaşına yetişmesi için ek zam konusunu rakamlar boyutunda tartışmaya bir ihtiyaç var. Ocak 15'e yetişecek şekilde bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede 3 konunun görüşüldüğünü ifade eden Yalçın, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Tekrar Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz. Özellikle bu gündeme odaklandık. Atılan olumlu adımlarla ilgili memnuniyetimizi ifade ettik, bu açıdan görüşmede çok daha geniş detaylı başlıklara girmedik. Gelir vergisi düzenlemesi, ek zam ve 3600 ek gösterge üzerinde yoğunlaştık." şeklinde konuştu.
EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, 'Söz verdiğimiz gibi 6. Dönem Toplu Sözleşme'de 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 3600 ek göstergeden faydalanacak öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi unvanlarında çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler yine sağlanacaktır. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin teknik çalışmalarımız ve emeklilerimizin, çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarını iyileştirmeye yönelik diğer çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Bu konuda da kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla birlikte emeklilerimiz de inşallah çok çok huzurlu bir ortama kavuşacaktır.' dedi..