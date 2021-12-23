BDDK’dan JP Morgan’a danışmanlık izni

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"JP Morgan Chase Bank N.A merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla JP Morgan Chase&Co'nun doğrudan/dolaylı bağlı kuruluşları ve iştiraklerine; küresel işlem bankacılığı ve yatırım bankacılığı ürün ve hizmetlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgenin hazırlanması, izlenmesi, raporlanması ve iletilmesi, kredilendirme süreçleri çerçevesinde dokümantasyon hazırlanması ve işlemle ilgili referans niteliğinde fiyat verilmesi gibi operasyonel desteklerin sunulması, idari ve operasyonel konularda iletişim desteği sağlanması ve yerel mevzuat, uyum, vergi ve hukuki mevzular ile müşteri tanı süreçleri konularında destek/danışmanlık hizmeti sağlanması hususunda izin verilmesine, kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3. maddesi uyarınca karar verilmiştir."