Hazine ve Maliye Bakanlığı TL birikimlerinin de mevduata yönlendirilmesi için yasal altyapı oluşturacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' için ilk adım atıldı. Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarından (DTH) TL'ye geçişler için gerekli tebliği çıkarırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da önümüzdeki günlerde TL birikimlerinin bu mevduata yönlendirilmesi için gerekli yasal altyapıyı oluşturacak. TL mevduatlarında verilmesi öngörülen kur garantisinin ise, DTH'lerden farklı olarak süresiz olması öngörülüyor.
DÖVİZ HESAPLARINA BİR KEZ
Döviz tevdiat hesaplarıyla ilgili tebliğ önceki gece Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. Tebliğe göre, gerçek kişiler destekten yararlanabilecek. Buna göre 20 Aralık 2021 itibariyle mevcut olan ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden DTH'ler ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları, hesap sahibinin istemesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilecek ve 3,6 ay veya 1 yıl vadeli hesap açılacak.
Vade sonunda hesap sahibine anapara ile faiz veya kâr payı banka tarafından ödenecek. Kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda ise, Merkez Bankası devreye girecek. Bu durumda aradaki farkı Merkez Bankası hesap sahibine ödemek üzerine ilgili bankaya aktaracak. Ödeme tek seferlik olacak. Hesaptan vadeden önce çekim yapılması halinde ise, Merkez Bankası'nca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.