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    • Ekonomi
    • 23.12.2021 09:10
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    • 23.12.2021 09:10
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    23 Aralık CANLI serbest piyasa, Kapalıçarşı altın fiyatları! Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç TL? Altın yükselecek mi?

    Altın fiyatları hakkında gelişmeler anbean takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı TL destek paketi piyasalara yansımaya başladı. TL değer kazanırken dolar kurunda yaşanan sert düşüş altın fiyatlarına da yansımaya başladı. Aynı zamanda yatırım yapmak, düğün, nişan gibi sebeplerden dolayı takı takmak isteyenler güncel fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 23 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Bugün piyasalarda, Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar oldu? İşte anlık canlı fiyat bilgisi...

    takvim.com.tr
    23 Aralık CANLI serbest piyasa, Kapalıçarşı altın fiyatları!

    23 Aralık haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları ne kadar? Sorusu yoğunlukla araştırılmaya başlandı. 23 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Sorusuna yatırımcılar yanıt aramaya başladı. Düğünlerde takı olarak kullanılmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da değerlendirilen altın, son günlerde düşmeye devam ediyor. İşte 23 Aralık serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları!

    23 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 693,36

    Gram altın satış: 693,48

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.100,00

    Çeyrek altın satış: 1.189,00

        YARIM ALTIN

        Yarım altın alış: 2.200,00

        Yarım altın satış: 2.380,00

        TAM ALTIN NE KADAR?

        Tam altın alış: 4.654,95

        Tam altın satış: 4.762,66

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 4.832,00

        Cumhuriyet altını satış: 4.905,00

        ATA ALTIN NE KADAR?

        Ata altın alış: 4.560,00

        Ata altın satış: 4.857,00

            22 AYAR BİLEZİK

            Alış: 618,88

            Satış: 650,81

            ANLIK FİYATLAR - CANLI GRAFİK!

            DÜN ALTININ KİLOGRAMI 721 BİN LİRAYA GERİLEDİ

            Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 721 bin liraya düştü.

            Altın piyasasında, en düşük 714 bin 800 lira, en yüksek ise 755 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,06 düşüşle 721 bin liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 164 milyon 104 bin 565,80 lira, işlem miktarı ise 2.929,57 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 210 milyon 573 bin 886,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

            Dünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

            STANDART TL/KG DOLAR/ONS

            Önceki Kapanış 751.515.00 1.793,00

            En Düşük 714.800,00 1.787,50

            En Yüksek 755.750,00 1.802,10

            Kapanış 721.000,00 1.792,25

            Ağırlıklı Ortalama 723.859,07 1.791,23

            Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.164.104.565,80

            Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.929,57

            Toplam İşlem Adedi 112
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            Haberler Ekonomi 23 Aralık CANLI serbest piyasa, Kapalıçarşı altın fiyatları! Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç TL? Altın yükselecek mi?
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