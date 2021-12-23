20 milyar doları aşacak! Türkiye ile İtalya arasında rekor ticaret





TÜRKLER KUZEY İTALYA'DA

Türkiye'de kayıtlı şirketlerin İtalya'da 50'den fazla ortaklık veya iştiraki var. Özellikle Kuzey İtalya'da Türk vatandaşlarına ait çok sayıda işletme faaliyet gösteriyor. Bu işletmeler, diğer Avrupa ülkelerindeki işletmelere kıyasla daha küçük ölçekli. Türkiye, İtalya'ya en çok motorlu kara taşıtları ve motorları kaleminde ihracat yaptı. Bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 25'ini oluşturdu. Bu kalemde 2 milyar 300 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. İtalya'ya yapılan ihracatta ikinci sırayı 904 milyon 132 bin dolarla demir-çelik ana sanayisi aldı. Bunu, 649 milyon 659 bin dolarlık ihracatla bitkisel ürünler, bostan, meyve ve sebze, 463 milyon 758 bin dolarla rafine edilmiş petrol ürünleri, 391 milyon 638 bin dolarla ev aletleri takip etti. İtalya'dan Türkiye'ye geçen yıl en yüksek ithalat kalemi 1 milyar 19 milyon dolarla genel amaçlı makineler olarak kayıtlara geçti. En çok satın alınan ikinci kalem ise 859 milyon 736 bin dolarla kimyasal ürünler oldu. Bunları sırasıyla, 805 milyon 55 bin dolarla özel amaçlı makineler, 552 milyon 827 bin dolarla ana kimyasal maddeler izledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN