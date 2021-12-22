Kuraklık desteği yattı mı? Kuraklık desteği kimlere verilecek, başvuru şartları neler? Ödeme sorgulama ekranı…

Kuraklık desteği yattı mı? Kuraklık desteği kimlere verilecek, başvuru şartları neler? Ödeme sorgulama ekranına nereden ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla çiftçilere ödenen kuraklık desteği ile ilgili araştırmalar hızlandı ve kimlik numarasına göre yapılan ödemelerin hangi tarihte gerçekleşeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
KURAKLIK DESTEĞİ YATTI MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kuraklık desteği ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle çiftimiz üretimde düşüklük yaşamıştır. 651 bin çiftçimize kuraklık desteği veriyoruz. Amacımız çiftçilerimizin yanında olmaktır. Kuraklık desteğini ödemeye başladık"
Söz konusu destekten faydalanacak olan çiftçilerin hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.
KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL YATACAK?
Kuraklık desteği ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi '8' olanlara bugün 18.00 itibarıyla, '6' olanlara 24 Aralık'ta , '4' olanlara 31 Aralık'ta, '2' olanlara 7 Ocak 2022'de, 'sıfır' olanlara ise 14 Ocak 2022'de ödeme yapılacaktır. Diğer destek ödemeleri bugün 18.00 itibarıyla tek seferde hesaplara aktarılacak.