Kuraklık desteği yattı mı? Kuraklık desteği kimlere verilecek, başvuru şartları neler? Ödeme sorgulama ekranı…

Kuraklık desteği yattı mı? Kuraklık desteği kimlere verilecek, başvuru şartları neler? Ödeme sorgulama ekranına nereden ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla çiftçilere ödenen kuraklık desteği ile ilgili araştırmalar hızlandı ve kimlik numarasına göre yapılan ödemelerin hangi tarihte gerçekleşeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...