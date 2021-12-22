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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 16:43
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    • 22.12.2021 16:45
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    Kuraklık desteği yattı mı? Kuraklık desteği kimlere verilecek, başvuru şartları neler? Ödeme sorgulama ekranı…

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Kuraklık desteği yattı mı? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçilere verilen bu destek sayesinde tarımsal hayatı canlandırmak amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kuraklık desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve ödemelerle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki ödeme sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İlk kez başvuracakların merak ettiği Kuraklık desteği kimlere verilecek, başvuru şartları neler? Sorusunun cevabı da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kuraklık desteği yattı mı?

    Kuraklık desteği yattı mı? Kuraklık desteği kimlere verilecek, başvuru şartları neler? Ödeme sorgulama ekranına nereden ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla çiftçilere ödenen kuraklık desteği ile ilgili araştırmalar hızlandı ve kimlik numarasına göre yapılan ödemelerin hangi tarihte gerçekleşeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    KURAKLIK DESTEĞİ YATTI MI?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kuraklık desteği ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle çiftimiz üretimde düşüklük yaşamıştır. 651 bin çiftçimize kuraklık desteği veriyoruz. Amacımız çiftçilerimizin yanında olmaktır. Kuraklık desteğini ödemeye başladık"

    Söz konusu destekten faydalanacak olan çiftçilerin hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.

    KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL YATACAK?

    Kuraklık desteği ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi '8' olanlara bugün 18.00 itibarıyla, '6' olanlara 24 Aralık'ta , '4' olanlara 31 Aralık'ta, '2' olanlara 7 Ocak 2022'de, 'sıfır' olanlara ise 14 Ocak 2022'de ödeme yapılacaktır. Diğer destek ödemeleri bugün 18.00 itibarıyla tek seferde hesaplara aktarılacak.

        ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

        * Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,

        * Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,

        * Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,

        * Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,

        * Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,

        * Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,

        * Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,

        * Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL.
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        Haberler Ekonomi Kuraklık desteği yattı mı? Kuraklık desteği kimlere verilecek, başvuru şartları neler? Ödeme sorgulama ekranı…
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