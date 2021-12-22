'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' devreye alındı döviz hızla düştü! Fitch'ten ilk açıklama

FITCH'LİK YAPMADAN GEÇEMEDİLER

Bloomberg'te yer alan habere göre, negatif reel faiz, para politikası belirsizlikleri ve enflasyon baskısının 2022 yılında kurdaki oynaklığın ana sebepleri olacağını belirten Fitch, yüksek seviyedeki refinansman gereklilikleri ve dolar mevduatları dolayısıyla Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu iddia etti.