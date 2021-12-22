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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 16:25
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    • 22.12.2021 16:30
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    'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' devreye alındı döviz hızla düştü! Fitch'ten ilk açıklama

    "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı, döviz hızlı bir düşüşe geçti. Son dakika gelişmesine göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yeni açıklanan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarının kurdaki etkisini değerlendirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada, bu işlemin ardından düşüşler devam ederse eğer bu durumun Türk bankaları için pozitif olacağı bildirildi.

    Fitch’ten dikkat çeken açıklama
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    Birikimlerini Türk lirası (TL) mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı.

    "TÜRK BANKALARI İÇİN POZİTİF"
    Fitch Ratings, 20 Aralık'ta duyurulan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarıyla düşen kur ve azalan dolarizasyonun sürdürülebilir olduğu müddetçe Türk bankaları için pozitif olacağını duyurdu.

    FITCH'LİK YAPMADAN GEÇEMEDİLER
    Bloomberg'te yer alan habere göre, negatif reel faiz, para politikası belirsizlikleri ve enflasyon baskısının 2022 yılında kurdaki oynaklığın ana sebepleri olacağını belirten Fitch, yüksek seviyedeki refinansman gereklilikleri ve dolar mevduatları dolayısıyla Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu iddia etti.

        TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞTİ
        Fitch, koşulların gerektirdiğinden daha erken faiz indirimi yapılması, TL'deki keskin değer kaybı ve enflasyon artışı nedeniyle ay başında Türkiye'nin kredi notunu teyit etmiş, "durağan" olan kredi notu görünümünü ise "negatif"e indirmişti.

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        Haberler Ekonomi 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' devreye alındı döviz hızla düştü! Fitch'ten ilk açıklama
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