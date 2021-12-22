'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' devreye alındı döviz hızla düştü! Fitch'ten ilk açıklama

Birikimlerini Türk lirası (TL) mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı.
"TÜRK BANKALARI İÇİN POZİTİF"
Fitch Ratings, 20 Aralık'ta duyurulan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarıyla düşen kur ve azalan dolarizasyonun sürdürülebilir olduğu müddetçe Türk bankaları için pozitif olacağını duyurdu.
FITCH'LİK YAPMADAN GEÇEMEDİLER
Bloomberg'te yer alan habere göre, negatif reel faiz, para politikası belirsizlikleri ve enflasyon baskısının 2022 yılında kurdaki oynaklığın ana sebepleri olacağını belirten Fitch, yüksek seviyedeki refinansman gereklilikleri ve dolar mevduatları dolayısıyla Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu iddia etti.