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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 19:40
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    • 22.12.2021 19:42
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    1.715 TL'yi gören çeyrek altın, 1.062 TL'yi gören gram altın resmen çöktü! Hızlıca dibe doğru sürükleniyor dağılması an meselesi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası verdiği mesajların ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmıştı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ederken büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar uzman yorumlarını takip ederken fiyatların hangi seviyelerde seyredeceğini de merak ediyor. 2021 yılında 1.715 TL seviyelerini test eden çeyrek altın ve 1.062 TL seviyelerini gören altın fiyatlarında yaşanan düşüşün devam edeceği uzmanların tahminleri arasında yer alıyor. Gözler peş peşe yaşanan düşüşlerin ardından gelecek günlerde yaşanacak gelişmelere çevrildi.

    takvim.com.tr
    Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! İşte canlı rakamlar...

    1.715 TL'yi gören çeyrek altın, 1.062 TL'yi gören gram altın resmen çöktü! Hızlıca dibe doğru sürükleniyor dağılması an meselesi! Pazartesi akşamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Zirveyi test eden çeyrek ve gram altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüşler sonrası piyasa uzmanlarının yaptığı yorumlar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla okunuyor. Bu ay 1.715 TL seviyelerini gören çeyrek altın 1.158 TL bugün kapanış saatlerinde işlem gördü. 1.062 TL'yi seviyesini gören gram altın ise şu sıralar 715 TL seviyelerinde geziniyor. Altın fiyatlarında yüzde 40'ı bulan düşüş sonrası gelecek günlerde neler yaşanacağı büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar için önemini koruyor.

    ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, finansal piyasalara güven sağlayan ve dolarizasyonun belini kıran Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) uygulamasını duyurdu.

    18,4 TL ile zirve yapan dolar kuru tepetaklak olarak 11,1 TL'ye kadar çekildi. Bu durum gram altın fiyatlarına da darbe indirdi. 1062 TL'yi gören gram altın 639 TL'ye çekildi. Hem dolar/TL hem de gram altın tarafında kayıp yüzde 40 olarak dikkat çekti.

    YÜZDE 59 KAZANDIRDI

    Gram altın 2021 yılına, 454 TL giriş yaparken, 20 Aralık 2021 tarihinde 1062 TL'yi görerek tarihi zirvesini test etti. Altın gram fiyatı, 19 Şubat tarihinde ise 394 TL'yi görerek dip yapmıştı. Son fiyatlamalara bakarsak 720 TL bandında dengelenme sürecinde olan gram altın, yatırımcısına 2021 yılında yüzde 59 düzeyinde kazanç getirdi.

    ONS ALTIN 2021 YILINDA...

    Ons altın fiyatı, 2021 yılına 1900 dolar bandından giriş yaptı. Yıl içinde en yüksek 1959 dolar bandını gören ons, en yüksek 1659 dolar seviyesini test etti. Fed tarafından gelen son mesajlar sonrası gevşeyen ons altın, 1800 dolar psikolojik bandının altında sıkışık bant hareketine başladı. 1900 dolar seviyesi dikkate alındığında ons altın yatırımcısı 2021 yılında yüzde 6 kayıp yaşadı.

        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,76 azalışla 716,00 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.158,00 lira, Cumhuriyet altını 4.739,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,76 düşüşle 716,00 liradan işlem gördü.

        Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

        SALI ÇARŞAMBA
        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
        24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 743,80 744,00 715,80 716,00
        Cumhuriyet Ata Lira 4.903,00 4.924,00 4.718,00 4.739,00
        22 Ayar Bilezik(Gr.) 678,50 682,50 653,00 657,00
        Lira(Tam) Ziynet 4.791,00 4.811,00 4.611,00 4.631,00
        Yarım Ziynet 2.396,00 2.406,00 2.306,00 2.316,00
        Çeyrek Ziynet 1.198,00 1.203,00 1.153,00 1.158,00

        ALTININ KİLOGRAMI 721 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 721 bin liraya düştü.

        Altın piyasasında, en düşük 714 bin 800 lira, en yüksek ise 755 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,06 düşüşle 721 bin liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 164 milyon 104 bin 565,80 lira, işlem miktarı ise 2.929,57 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 210 milyon 573 bin 886,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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            Haberler Ekonomi 1.715 TL'yi gören çeyrek altın, 1.062 TL'yi gören gram altın resmen çöktü! Hızlıca dibe doğru sürükleniyor dağılması an meselesi!
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