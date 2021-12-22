1.715 TL'yi gören çeyrek altın, 1.062 TL'yi gören gram altın resmen çöktü! Hızlıca dibe doğru sürükleniyor dağılması an meselesi! Pazartesi akşamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Zirveyi test eden çeyrek ve gram altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüşler sonrası piyasa uzmanlarının yaptığı yorumlar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla okunuyor. Bu ay 1.715 TL seviyelerini gören çeyrek altın 1.158 TL bugün kapanış saatlerinde işlem gördü. 1.062 TL'yi seviyesini gören gram altın ise şu sıralar 715 TL seviyelerinde geziniyor. Altın fiyatlarında yüzde 40'ı bulan düşüş sonrası gelecek günlerde neler yaşanacağı büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar için önemini koruyor.
ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, finansal piyasalara güven sağlayan ve dolarizasyonun belini kıran Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) uygulamasını duyurdu.
18,4 TL ile zirve yapan dolar kuru tepetaklak olarak 11,1 TL'ye kadar çekildi. Bu durum gram altın fiyatlarına da darbe indirdi. 1062 TL'yi gören gram altın 639 TL'ye çekildi. Hem dolar/TL hem de gram altın tarafında kayıp yüzde 40 olarak dikkat çekti.
YÜZDE 59 KAZANDIRDI
Gram altın 2021 yılına, 454 TL giriş yaparken, 20 Aralık 2021 tarihinde 1062 TL'yi görerek tarihi zirvesini test etti. Altın gram fiyatı, 19 Şubat tarihinde ise 394 TL'yi görerek dip yapmıştı. Son fiyatlamalara bakarsak 720 TL bandında dengelenme sürecinde olan gram altın, yatırımcısına 2021 yılında yüzde 59 düzeyinde kazanç getirdi.
ONS ALTIN 2021 YILINDA...
Ons altın fiyatı, 2021 yılına 1900 dolar bandından giriş yaptı. Yıl içinde en yüksek 1959 dolar bandını gören ons, en yüksek 1659 dolar seviyesini test etti. Fed tarafından gelen son mesajlar sonrası gevşeyen ons altın, 1800 dolar psikolojik bandının altında sıkışık bant hareketine başladı. 1900 dolar seviyesi dikkate alındığında ons altın yatırımcısı 2021 yılında yüzde 6 kayıp yaşadı.