İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"! Mevduattan herhangi bir kesinti olacak mı? Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?
Dolar kurunun 18 TL'yi bulmasının ardından Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı çıkışı yeni ekonomik modeli açıkladı. Söz konusu yeni modelde Türkiye'de uygulamaya konulan yeni ekonomi modelinde, para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin kullanımı hedefleniyor. Milyonlarca kişi "Mevduattan herhangi bir kesinti olacak mı? Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?" sorularının yanıtını ararken "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününde detaylar belli oldu. İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"!
Derlenen bilgiye göre, Türkiye, yeni ekonomi modeliyle düşük faiz ortamında yatırımların desteklenmesini, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesini, rekabetçi kur avantajıyla ihracatın artırılmasını, ithalatın düşürülmesini böylelikle de cari açığın cari fazlaya dönüştürülerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.
Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, yeni ekonomi modelinde "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"ın da aralarında olduğu yeni destekleri açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu yeni ürünün uygulanmasına yönelik detayları paylaştı.
Uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayımlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacak.