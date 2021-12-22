İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"! Mevduattan herhangi bir kesinti olacak mı? Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, yeni ekonomi modelinde "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"ın da aralarında olduğu yeni destekleri açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu yeni ürünün uygulanmasına yönelik detayları paylaştı.