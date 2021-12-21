İş dünyasından yeni sisteme tam destek! Başkan Erdoğan açıkladı piyasalar yanıt verdi

Türkiye, Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri konuşuyor. Döviz kuruna endeksli Türk Lirası mevduat hesabı ile yatırımların dövize karşı değer kaybetmesinin önüne geçilirken, yatırımcının parası da Hazine güveninin altına alınıyor. 18 TL'ye çıkan dolar kuru Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 11 TL seviyesine kadar gerilerken, 13 TL civarında denge buldu. Euro kuru da 20 TL seviyelerinden 13 TL'ye kadar geriledi ve ardından 15 TL seviyelerinden dengelendi.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler ve finansal alternatiflere iş dünyasından da destek geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir." ifadesini kullandı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da destek vererek "Türk Lirası'na güven sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.