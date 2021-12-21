İş dünyasından yeni sisteme tam destek! Başkan Erdoğan açıkladı piyasalar yanıt verdi

Türkiye, Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri konuşuyor. Döviz kuruna endeksli Türk Lirası mevduat hesabı ile yatırımların dövize karşı değer kaybetmesinin önüne geçilirken, yatırımcının parası da Hazine güveninin altına alınıyor. 18 TL'ye çıkan dolar kuru Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 11 TL seviyesine kadar gerilerken, 13 TL civarında denge buldu. Euro kuru da 20 TL seviyelerinden 13 TL'ye kadar geriledi ve ardından 15 TL seviyelerinden dengelendi.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler ve finansal alternatiflere iş dünyasından da destek geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir." ifadesini kullandı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da destek vererek "Türk Lirası'na güven sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
AVGADİÇ: MANİPÜLASYONUN ÖNÜ KESİLDİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir." ifadesini kullandı.
Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hükümetin yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri devreye almasının iş dünyası için memnuniyet verici olduğunu aktaran Avdagiç, "Bu kritik dönemde iş dünyası olarak tüm gücümüzle hükümetimizin ve yeni ekonomik modelimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tedbirler sonucunda göreceğiz ki başaran Türkiye olacak, kazanan milletimiz olacak." ifadelerini kullandı.
Avdagiç, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın finansal piyasaların yeniden sağlıklı bir işleyişe kavuşmasına büyük katkı vereceğini ve TL'ye güveni artıracağını kaydetti.
Uygulamaya alınan yeni yöntemlerin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam üzerindeki müspet sonuçlarının kısa vadede dahi görüldüğünü belirten Avdagiç, "Mevduatta kur farkı modelini olumlu karşılıyoruz. Döviz kuru garantili TL mevduat, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin teşvikler, ihracatçı firmalara ileri vadeli kur uygulaması, DİBS ve temettü ödemelerindeki stopajın kaldırılması gibi adımlar, ülkemizdeki dolarizasyon sürecini durduracaktır." değerlendirmesinde bulundu.