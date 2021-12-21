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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 17:14
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    • 21.12.2021 17:14
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    İş dünyasından yeni sisteme tam destek! Başkan Erdoğan açıkladı piyasalar yanıt verdi

    Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanan yeni ekonomik tedbirler ve finansal alternatifler piyasalarda olumlu etki bulurken, döviz kurları yüzde 40 civarında geriledi. İş dünyası da yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere destek çıktı. Alınan önlemler ile döviz kurlarının manipüle edilmesinin yolunun tıkandığı belirtilirken, kurdaki oynaklığın da önüne geçileceği belirtildi.

    İş dünyasından yeni sisteme tam destek

    Türkiye, Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri konuşuyor. Döviz kuruna endeksli Türk Lirası mevduat hesabı ile yatırımların dövize karşı değer kaybetmesinin önüne geçilirken, yatırımcının parası da Hazine güveninin altına alınıyor. 18 TL'ye çıkan dolar kuru Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 11 TL seviyesine kadar gerilerken, 13 TL civarında denge buldu. Euro kuru da 20 TL seviyelerinden 13 TL'ye kadar geriledi ve ardından 15 TL seviyelerinden dengelendi.

    Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler ve finansal alternatiflere iş dünyasından da destek geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir." ifadesini kullandı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da destek vererek "Türk Lirası'na güven sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    AVGADİÇ: MANİPÜLASYONUN ÖNÜ KESİLDİ
    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir." ifadesini kullandı.

    Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Hükümetin yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri devreye almasının iş dünyası için memnuniyet verici olduğunu aktaran Avdagiç, "Bu kritik dönemde iş dünyası olarak tüm gücümüzle hükümetimizin ve yeni ekonomik modelimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tedbirler sonucunda göreceğiz ki başaran Türkiye olacak, kazanan milletimiz olacak." ifadelerini kullandı.

    Avdagiç, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın finansal piyasaların yeniden sağlıklı bir işleyişe kavuşmasına büyük katkı vereceğini ve TL'ye güveni artıracağını kaydetti.

    Uygulamaya alınan yeni yöntemlerin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam üzerindeki müspet sonuçlarının kısa vadede dahi görüldüğünü belirten Avdagiç, "Mevduatta kur farkı modelini olumlu karşılıyoruz. Döviz kuru garantili TL mevduat, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin teşvikler, ihracatçı firmalara ileri vadeli kur uygulaması, DİBS ve temettü ödemelerindeki stopajın kaldırılması gibi adımlar, ülkemizdeki dolarizasyon sürecini durduracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        "GÜNDEM; YATIRIM, ÜRETİM VE İHRACAT ÜÇGENİNE KALICI BİR GEÇİŞ YAPACAKTIR"
        Şekib Avdagiç, atılan son adımlarla önemli bir yastık altı birikiminin de sisteme dahil olacağına inandıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Artık gündem kur ve enflasyon sarmalından gerçek odağımız olan yatırım, üretim ve ihracat üçgenine kalıcı bir geçiş yapacaktır. Türkiye'de bu güven sağlandığında, kendi halkı liraya destek sunduğunda, bunun katlanarak yurt dışı piyasalara da geçtiğini göreceğiz. Türkiye'deki yatırım-üretim fırsatını kaçırmak istemeyen küresel sermayenin de teveccühüne şahit olacağız. Türkiye ekonomisi, iktidar mücadelesinin gerçekleştiği bir alan olmamalı. Yaşanan gelişmeleri bir siyasal malzeme olarak kullanmak yerine, bu süreçten Türkiye ekonomisinin ve üretiminin yara almadan çıkması için çaba göstermeliyiz."

        Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemlerin de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kestiğini belirten Avdagiç, "Hükümet, Türkiye ekonomisinin faiz-döviz eksenine sıkıştırılarak buradan kaotik bir durum çıkarılmasına ve ekonominin çarklarının yavaşlamasına izin vermemiştir." ifadesini kullandı.

        BARAN: DALGALANMA SONLANACAK
        Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından gerçekleştirdiği açıklamayı değerlendirerek "Türk Lirası'na güven sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.cumhur
        Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan kabine toplantısı ardından gerçekleştirdiği açıklamayı değerlendirdi. Baran açıklamasında, Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi için yatırımların desteklenmesi, istihdamın ve üretimin artması gerektiğini belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli ile hükümetimiz bunu gerçekleştirmek için her türlü desteği veriyor. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği söz konusu. Biz iş dünyası olarak başta KOBİ'lerimiz olmak üzere tüm işletmelerimiz için üretim ve yatırım odaklı büyüme modelinin ülkemizin sürdürülebilir büyümesi açısından bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi.

        Baran, yatırımları artırarak; tevsi yatırımları ile kapasiteleri büyütmeye ve Türkiye'nin büyümesine katkı vermeye devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye'ye güveniyor ve küresel sorunların olduğu bu dönemin ülkemize fırsat pencereleri de açtığının farkında olarak üretmeye, istihdamı arttırmaya ve dış pazarlamada büyümeye devam etmeyi istiyoruz. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan tedbirlerin, piyasaya güven verici etkileri olduğuna ve daha da olacağına inanıyoruz. Türk lirasına güveni tesis eden tüm adımları destekliyoruz. Paramıza güven sağlayan ve dönüşü sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz. Sağlanacak güven ortamı piyasaları da stabilize edecektir. Böylece yatırım, üretim, istihdam için daha cazip şartlar oluşacaktır."



        Baran, Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından açıkladığı ihracatçılara verilen ileri vadeli kur duyurusunu çok önemli bulduklarını kaydederek, açıklamasına şöyle devam etti: "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur verilecek. Bu işlem sonucunda ortaya çıkabilecek kur farkı da Türk lirası olarak ihracatçı firmalarımıza ödenecek. Bu da ihracatımızı destekleyen, ihracatçılarımıza güven veren bir yeniliktir. Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısı oranının yüzde 5 artırılarak yüzde 30'a çıkartılması da sisteme cazibe katacaktır. Bunu da tasarruf birikimlerini desteklemek açısından faydalı buluyorum. Kurum kazançlarındaki vergi yükünün azaltılmasının da uluslararası rekabette işletmeleri desteklemek açısından faydalı olacağına inanıyorum. Buradan, ATO üyelerimize de reel sektöre de seslenmek istiyorum. Mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı güncelleyelim, revize edelim. Ekonomide dalgalanmalar bizim gibi güçlü olmak zorunda olan bir ülke için istenmeyen bir durum. Ülkemizde istikrarı sağlayacak tüm adımları destekliyoruz. Biz bu ülkede yaşıyoruz, ticaretimizi yapıyoruz, çocuklarımız, torunlarımız bu ülkede büyüyor. Ülkemizin geleceğini de kısa vadeli çıkarlara teslim etmeyelim. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum."

            GÜLLE: TÜRK LİRASI DEĞERİNİ BULACAK
            Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Açıklanan tedbir paketleri sayesinde Türk lirası adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir. Dolayısıyla, bu, ihracatın sürdürülebilir artışını destekleyecek önemli bir gelişme olmuştur." ifadelerini kullandı.

            Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

            TİM Başkanı İsmail Gülle A Para ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın duyurusunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten ve vatandaş için olumlu bir hamle olduğunu belirten Gülle, "Endişelerin giderilmesi için yapılan açıklamalar olumlu." dedi.

            A Para canlı yayınında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türk Lirası ile yatırımda kalınması için önemli adımlar atıldı. Bizim gözümüz gibi değerli ülkemiz var. Biz bu ülke için üretiyoruz, ülkemizin insanı için çalışıyoruz, ihracat yapıp döviz getiriyoruz. Önümüzü görmemiz ve hesap yapmamız çok önemliydi. Endişelerin giderilmesi için yapılan açıklamalar olumlu. Doğru olan Türk Lirası'nı değerinde götürmek." ifadelerine yer verdi.

            Gülle, ihracatçıların, döviz kurunda yaşanan ani yükselişlerden olduğu kadar ani düşüşlerden de olumsuz etkilendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ancak açıklanan tedbir paketleri sayesinde Türk lirası adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir. Dolayısıyla, bu, ihracatın sürdürülebilir artışını destekleyecek önemli bir gelişme olmuştur. Milli paramızın adil değerinde istikrarlı bir şekilde kalması herkes için ortak fayda zeminidir. İhracatçıların, yaptığı finansal işlemleri bu ortak zeminde bulaşacak şekilde yapması gerekir. Döviz ödemesi olan firmalarımızı müstesna tutmakla beraber, hükümetimiz tarafından başlatılan ihracat odaklı bu yeni modeli, her alanda olduğu gibi Türk lirasının adil değerini bulması ve istikrarlı bir seviyeye kavuşması alanında da desteklemek gerektiğini düşünüyorum."

            TOBB'TAN İŞ DÜNYASINA MESAJ
            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş dünyamızın piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

            Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına yönelik düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

            Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "İş dünyamızın piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz. Alınan kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına katkı vermesini bekliyoruz."

                ATEŞ: PİYASA DOSTU
                DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, kurun makul seviyelere gelmesinin kamu ve özel bankalar olarak herkesin yararına olduğunu belirterek, "Hiçbir şeyi speküle etmeden, tam tersine destek olma noktasında durmamız gerekir." dedi.

                Ateş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomik pakete ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, açıklamaların "piyasa dostu" olduğunu ifade etti.

                Açıklamaların Türkiye'nin kambiyo rejiminden, serbest piyasa koşullarından sapmayacağının ve bütün tedbirlerin bu çerçeve içinde alınacağının bir teyidi olduğunu belirten Ateş, "İhtiyaç duyulan güven tesis edilmeli ki istikrara kavuşalım. İlan edilen ve mudileri ilgilendiren tarafıyla bir ürün var. 3, 6, 9 ve 12 ay sürelerle Türk lirasında yatırım yapan mudi, her şeyden önce stopaj ödemeden faizini alacak. Ama faiz ve anaparası o günkü dolar karşılığı etmiyorsa o farkı da Hazine karşılayacak. Hazine'nin buna yeri ve imkanı var." ifadelerini kullandı.

                Ateş, güven ortamının tesisi ve istikrarın sağlanmasının istendiğini vurguladı.

                Devlet kağıtlarındaki stopajın da kalktığını hatırlatan Ateş, "BES'te devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıktı. Bu muazzam bir gelişme. Pek fazla ülkede örneği yok. BES'ler uzun vadeli fonlar olduğu için ekonomiye katkısı da uzun vadeli yatırımları desteklemesi yönüyle çok olumlu." dedi.

                Ateş, kurumlar tarafında da Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli (forward) kur rakamı verileceğini bildirdi.

                "GERÇEK KİŞİLER, TL'DE HEM KUR ARTIŞINI GARANTİ ALACAK HEM DE BELLİ BİR GETİRİ SAĞLAYACAK"
                Hakan Ateş, bütün bu yapılanlarla kurun aşağılarda bir yerlerde istikrar kazanmasının amaçlandığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Açıklamalar, fiyat seviyelerinin aşırı yükselmesinin önüne geçip hatta mümkünse geriye dönmesi, bunun yanı sıra bugünden yarına olmamakla birlikte enflasyonu sakinleştirdiği ölçüde piyasa faizlerinin Merkez Bankası'nın açıkladığı faize yakınsamasına yol açacak. Güvenin tesis edilmesi ve dövize olan talebin durmasıyla dövizde tuttuğu paraya herhangi bir getiri sağlayamayan gerçek kişiler, TL'de hem kur artışını garanti alacaklar hem de belli bir getiri sağlayacaklar. Bu da ürünü daha cazip hale getiriyor."

                Ateş, kamu ve özel banka ayrımı olmadan (Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat) bu ürüne destek olacaklarını söyledi. Kurun makul seviyelere gelmesinin kamu ve özel bankalar olarak herkesin yararına olduğunu vurgulayan Ateş, "Hiçbir şeyi speküle etmeden, tam tersine destek olma noktasında durmamız gerekir." dedi.

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