Türkiye-Suriye sınırında petrol denizi: Beş şehir için arama izni verildi!

TÜRKİYE GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) verilerine göre sınırın Suriye tarafında 7,5 milyar varil petrol var. TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, bir yandan Şanlıurfa, Mardin güzergâhında yapılması gereken araştırmaların önemine dikkat çekerken diğer yandan Suriye'deki potansiyelin bir an önce teröre akıtılmasının önüne geçilmeli uyarısında bulundu. Türkiye gazetesinden yer alan habere göre, Akyener "Şu an Suriye halkından çalınan bu petrol terörün finansmanı için kullanılıyor. Türkiye'nin burada aktif güç olması durumunda günlük bir milyon varil üretim kapasitesi var. Bu kaynak Suriye'nin yeniden imarı için hayati önem taşıyor. PKK terör örgütü bir yandan petrolün çıkarıp satarken diğer yandan tahrip ediyor. Her açıdan bir milletin istikbalini karartıyorlar" tespitinde bulundu.