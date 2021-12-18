Türkiye-Suriye sınırında petrol denizi: Beş şehir için arama izni verildi!

ÖĞÜTÇÜ: SINIRLARI PETROLE GÖRE ÇİZDİLER

The London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, Irak ve Suriye'yi Osmanlı'dan koparan güçlerin müzakerelerde sınır haritasını petrole göre çizdiklerini söyledi. Öğütçü, şunları kaydetti: İngilizler, Lozan'a geldiklerinde yanlarında çok sayıda petrol mühendisi, jeolog, haritacı da vardı. Sınırların belirlenmesinde stratejik hesapların yanı sıra fosil yakıtlar başat unsurdu. 'Mr. 10 percent' diye anılan Gulbenkyan'ı, Türkiye'ye verilen ve bizim basiretsiz şekilde iptaline sonradan ses çıkartmadığımız petrol hisselerini de unutmamak lazım. Hem Suriye hem de Irak'ın sahip olduğu yeraltı kaynakları bir asra yakın zamandır çok uluslu petrol şirketleri tarafından kullanılıyor. Aynı hat üzerinde bulunan Türkiye ise petrolün yüzde 93'ünü, doğalgazın ise yüzde 98'ini ithal etmek zorunda. Ülke olarak bölge kaynakları üzerinde ortak yatırımcı ve boru hattı güzergâhı olarak ciddi stratejik hamleler yapmak, bu konuda proaktif bir bölgesel süper güç konumuna erişmemiz gerekiyor. Mehmet Öğütçü, Suriye sınırında bulunan ve heyecan uyandıran petrole dair ise maliyet açısından hesaplılığı, kesintisiz ve en az 30-40 yıllık üretim ve iletim potansiyeli, yeşil mutabakat, iklim değişikliği, yenilenebilirdik gibi dinamikleri hesaba katarak sınırın bizim tarafımızda olan kısmında ciddi faaliyet yürütmesi gerektiğini ifade etti.