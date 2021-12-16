YÜZDE 50,5 ZAM! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücreti açıkladı! İşte yeni 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranları!

SON DAKİKA HABERLERİ: YÜZDE 50 ZAM! yapıldı. Vatandaşlar bayram etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 9 Aralık'ta 3'üncü toplantısını gerçekleştirmesinin ardından 4'üncü ve son toplantı için kolları sıvadı. Türkiye gündemini bir hayli meşgul eden 2022 asgari ücret görüşmelerinin bugün içinde tamamlanarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de yapılan basın toplantısı ile 2022 asgari ücretin 4.250 TL olduğunu açıkladı. Yani asgari ücrete yüzde 50,5 zam gelmiş oldu. İşte Asgari ücret 2022 zammı!
2022 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak son görüşmenin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrasında asgari ücret zammı 4.250 TL olarak belirlendi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 4.250 TL OLDU
Başkan Erdoğan'dan önce söz alan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:
Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir. Nasıl bu yıl aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi görüşmelerle seçime gideceğiz.
Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihai aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.
Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.
2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.
Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor.
Türkiye büyüdükçe güçlendikçe imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaklardır. Burada bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum. Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok geçmişte dolar şuydu, doların o olduğu dönemden dolar üzerinden hesap yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir tarzı yaklaşımlar bir defa bu ülkenin çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir.
Bunlara sormak lazım sizin geçmişinizde acaba siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır. Yeni ekonomi programımızda önceliğimizi istihdamı korumak ve gelişmesi olduğunu tekrar söylüyoruz.
2022 Ocak ayı AGİ tablosu
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2021 (TL) 2022 (TL)
Bekar 268,31 375,30
Eşi çalışmayan, çocuksuz 321,97 450,36
Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 506,65
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46 562,95
Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13 638,01
Eşi çalışan, çocuksuz 268,31 375,30
Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 431,59
Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,80 487,89
Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46 562,95