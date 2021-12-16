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    • Ekonomi
    • 17.12.2021 08:48
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    • 17.12.2021 08:49
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    YÜZDE 50,5 ZAM! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücreti açıkladı! İşte yeni 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranları!

    SON DAKİKA HABERLERİ: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 9 Aralık'ta 3'üncü toplantısını gerçekleştirmesinin ardından 4'üncü ve son toplantı için kolları sıvadı. Türkiye gündemini bir hayli meşgul eden 2022 asgari ücret görüşmeleri dün tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de yapılan basın toplantısı ile 2022 asgari ücretinin maaşı açıklanmış oldu.

    takvim.com.tr
    YÜZDE 50 ZAM! İşte yeni 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranları!

    SON DAKİKA HABERLERİ: YÜZDE 50 ZAM! yapıldı. Vatandaşlar bayram etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 9 Aralık'ta 3'üncü toplantısını gerçekleştirmesinin ardından 4'üncü ve son toplantı için kolları sıvadı. Türkiye gündemini bir hayli meşgul eden 2022 asgari ücret görüşmelerinin bugün içinde tamamlanarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de yapılan basın toplantısı ile 2022 asgari ücretin 4.250 TL olduğunu açıkladı. Yani asgari ücrete yüzde 50,5 zam gelmiş oldu. İşte Asgari ücret 2022 zammı!

    2022 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak son görüşmenin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrasında asgari ücret zammı 4.250 TL olarak belirlendi.

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI 4.250 TL OLDU

    Başkan Erdoğan'dan önce söz alan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

    Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir. Nasıl bu yıl aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi görüşmelerle seçime gideceğiz.

    Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihai aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.

    Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.

    2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

    Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

    Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor.

    Türkiye büyüdükçe güçlendikçe imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaklardır. Burada bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum. Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok geçmişte dolar şuydu, doların o olduğu dönemden dolar üzerinden hesap yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir tarzı yaklaşımlar bir defa bu ülkenin çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir.

    Bunlara sormak lazım sizin geçmişinizde acaba siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır. Yeni ekonomi programımızda önceliğimizi istihdamı korumak ve gelişmesi olduğunu tekrar söylüyoruz.

    2022 Ocak ayı AGİ tablosu

    ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2021 (TL) 2022 (TL)

    Bekar 268,31 375,30

    Eşi çalışmayan, çocuksuz 321,97 450,36

    Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 506,65

    Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46 562,95

    Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13 638,01

    AGİ dahil ASGARİ ÜCRET ne kadar? İşte Bekar, Evli, Çocuklu YENİ 2022 AGİ tablosu...

    Eşi çalışan, çocuksuz 268,31 375,30

    Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 431,59

    Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,80 487,89

    Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46 562,95

        Görüşmeler 1 Aralık'ta Başlamıştı

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirmesinin ardından TİSK ve Türk – İş'in ev sahipliğinde sırasıyla 7 Aralık ve 9 Aralık'ta diğer toplantılarını gerçekleştirmişti. Yeni dönemde asgari ücretin belirlenmesinde Türkiye genelinde toplamda 26 ilde 604 işveren ve 2500 işçi ile görüşme yapılarak ortalama rakamlar belirlendi. Tarafların tekliflerinin sunulmasının ardından son toplantı ile asgari ücret oranı belirlenecek.
        2022 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde özellikle son dönemde artan kur ve enflasyona göre artış yapılması talebi dikkat çekiyor. Konuya ilişkin yapılan anketlerde katılımcıların yüzde 34'ü asgari ücretin 3 bin 500 TL ile 3 bin 750 TL arasında olmasını istediğini belirtirken, yüzde 19,3'ü ise 3 bin 520 – 3 bin 500 TL arasında olmasını istemişti. Bugün açıklanacak asgari ücret oranının ne olacağı ise milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor.

        FARUK ERDEM AÇIKLADI!

        Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Böylece apartman görevlileri için yıllardır uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli hale geldi. Apartman görevlilerinin brüt asgari ücretinden sadece SGK primi ve işsizlik sigorta fonu primi kesiliyor. Vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla vergi iadesi şeklinde uygulanan Asgari Geçim İndirimi de gerçekleşmiyor. Yani vergi alınmadığı için iadesi de olmuyor.

        PEKİ ŞİMDİ NE OLDU?

        Yeni açıklanan asgari ücrette kafa karıştıran husus Asgari Geçim İndirimi meselesinde yaşandı. Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak. Böylece çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de olmayacak.

        ÇOCUK İLAVESİ OLURSA

        Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması sırasında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayışanı göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakam maaşa eklenmesi gündeme geldi. Buna göre işçilere evli ve çocuk sayısına göre bekar işçi için hesaplanan AGİ çıkartıldıktan sonra kalan kısmın eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda 56 lira ile 262 lira arısında bir çocuk eş yardımı yapılması gündeme gelebilecek.

        YÜKSEK MAAŞ ALANLAR NE OLACAK?

        Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak. Yüksek maaş alanlar için de vergi desteği olması işverenleri rahatlatacak. Böylece tüm çalışanları için asgari ücret kadar kısımdan vergi ödememiş olunacak.
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        Haberler Ekonomi YÜZDE 50,5 ZAM! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücreti açıkladı! İşte yeni 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranları!
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