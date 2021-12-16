Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına nasıl yansır? Asgari ücret memur maaşlarını etkiler mi, nasıl etkiler?

2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin öğretmen, doktor, polis, avukat, mühendis ücretlerine etki edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda Asgari ücret memur maaşlarını etkiler mi, nasıl etkiler? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına nasıl yansır? soruları gündeme geldi. Ocak zammı milyonlarca kişiyi etkileyecek. Öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına etkisi olacak mı, nasıl olacak sorularının yanıtları haberimizde...
ASGARİ ÜCRET MEMUR MAAŞLARINA NASIL YANSIYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları şöyle;
''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen ve bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız.
Türkiye'de asgari ücretle geçinenler dahil olmak üzere bütün maaşlılar her türlü kamu, özellikle sağlık başta olmak üzere imkanlardan faydalanarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Onlara ilişkin olarak da geçmişten bugüne kadar yapılan her türlü iyileştirme pozitif yönde devam etmiş ve enflasyonun çok çok üzerindedir.''