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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 14:28
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    • 16.12.2021 14:28
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    Son dakika: BDDK'dan banka kredileri için talimat

    Son dakika haberleri... BDDK'dan yapılan açıklamada "Bireysel veya tüzel müşterilere kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede olması için ilgili kuruluşlara talimat verildi. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme devam ediyor, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

    BDDK’dan banka kredileri için talimat

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda uyarıda bulundu.

    BDDK'dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.

    Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: BDDK'dan banka kredileri için talimat
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