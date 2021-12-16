Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu, çocuksuz çalışanlara müjde: 2022 AGİ tarifesi geldi! 2022 zamlı AGİ fiyatları netten brüte asgari ücretle kaç TL?

AGİ NE KADAR OLACAK?

AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin asgari ücret açıklamasında, 'İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz.' dedi.