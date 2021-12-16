Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu, çocuksuz çalışanlara müjde: 2022 AGİ tarifesi geldi! 2022 zamlı AGİ fiyatları netten brüte asgari ücretle kaç TL?
Asgari ücrette 2022 zam oranları bugün itibariyle açıklanıyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağını merak edip araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kritik 4. toplantısı bugün saat 11.00'de başladı. İş hayatına devam eden vatandaşlar bir süredir beklediği asgari ücret ve AGİ zam oranları belli oluyor. AGİ 2022 hesaplama tablosu arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Asgari ücret 2021 yılında 21,56 oranında yükseltilmişti. Peki, AGİ bekar, evli, çocuklu çalışan için kaç TL oldu? AGİ dahil asgari ücret ne kadar? İşte 2022 yılı zamlı AGİ tablosu!
Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu, çocuksuz çalışanlara müjde: 2022 AGİ tarifesi geldi! 2022 zamlı AGİ fiyatları netten brüte asgari ücretle kaç TL? AGİ 2022 hesaplama tablosu hakkındaki araştırmalar özellikle sabah saatlerinden itibaren artışa geçti. 2022 yılı asgari ücret ve AGİ zam oranları bugün dördüncü ve son toplantı neticesinde belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını tamamlayarak yeni yılda uygulanacak zam oranı hakkında anlaşmaya varacak. Kritik toplantının ardından asgari ücretin ne kadar olacağını Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Peki, bekar, evli, çocuklu çalışan kaç TL AGİ alacak? 2022 AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
2022 AGİ TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı ve AGİ tablosu bugün içerisinde belli olacak. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
AGİ NE KADAR OLACAK?
AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin asgari ücret açıklamasında, 'İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz.' dedi.