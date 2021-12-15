Piyasalar bu karara kilitlendi! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Canlı yayında çarpıcı çıkış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hafta 2021 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı ile Aralık ayı faiz kararını açıklayacak.
Kasım ayında 100 baz puanlık bir indirime giden Merkez Bankası'nın bu ay alacağı karar ise piyasalar tarafından merakla bekleniyor.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın A Haber yayınında Merkez Bankası'nın bugün duyuracağı faiz kararına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
"100 PUAN AŞAĞIYA İNDİRİLEBİLİR"
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür faizin sabit kalacağını ya da 100 baz puan indirilebileceğini belirterek şunları söyledi:
"Söylenen faizlerin sabit kalacağı yönünde. 100 puan aşağıya da indirilebilir. Böyle bir beklenti de var. Yıllardır Faiz-Kur-Borç hiç değişmedi. Klasik ekonomistler de hep bunları söyledi. Bu dayatmadır.
"TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR YERE GİDEBİLİR"
Buradan ithalatı azaltan bir hamle yapılırsa ve sanayiye yönelirsek alt yapımız da hazır. Türkiye bambaşka bir yere gidecek. Ben böyle düşünüyorum."
"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın ise faizin artırılmayacağını tahmin ettiğini belirtti.