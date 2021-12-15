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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 01:05
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    • 16.12.2021 01:14
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    Piyasalar bu karara kilitlendi! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Canlı yayında çarpıcı çıkış

    Son dakika haberleri... Piyasalar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına çevirdi. Merkez Bankası, bu hafta 2021 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı ile Aralık ayı faiz kararını açıklayacak. Türkiye'nin ihracat rakamlarında yukarı yönlü izlediği hareket ve büyümeye rağmen dövizde yaşanan dangalanmalar konuşulurken Merkez Bankası'nın alacağı karar da merak konusu oldu. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın A Haber yayınında Merkez Bankası'nın bugün duyuracağı faiz kararına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

    Piyasalar bu karara kilitlendi! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Canlı yayında çarpıcı çıkış

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hafta 2021 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı ile Aralık ayı faiz kararını açıklayacak.

    Kasım ayında 100 baz puanlık bir indirime giden Merkez Bankası'nın bu ay alacağı karar ise piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

    Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın A Haber yayınında Merkez Bankası'nın bugün duyuracağı faiz kararına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

    "100 PUAN AŞAĞIYA İNDİRİLEBİLİR"
    Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür faizin sabit kalacağını ya da 100 baz puan indirilebileceğini belirterek şunları söyledi:

    "Söylenen faizlerin sabit kalacağı yönünde. 100 puan aşağıya da indirilebilir. Böyle bir beklenti de var. Yıllardır Faiz-Kur-Borç hiç değişmedi. Klasik ekonomistler de hep bunları söyledi. Bu dayatmadır.

    "TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR YERE GİDEBİLİR"
    Buradan ithalatı azaltan bir hamle yapılırsa ve sanayiye yönelirsek alt yapımız da hazır. Türkiye bambaşka bir yere gidecek. Ben böyle düşünüyorum."

    "TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK"
    MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın ise faizin artırılmayacağını tahmin ettiğini belirtti.

        Aydın şunları söyledi:
        "Dünya faiz artırılacak diye beklerken ABD faiz artırmadı. 3.bir kanal açılıyor gibi. Literatürü değiştirecek bir şey yaşanacak. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımız yüzde 30'un altına indik. İthalatı azaltıp kendi sanayimize destek olmak zorundayız. Gelir düzeyi en düşük kitleyi de tutup kaldırmak lazım. İhracat ve ithalatta dışa bağımlılığı düşürürken bu ülkenin önü çok açık."

        MERKEZ BANKASI KASIM AYINDA FAİZ İNDİRMİŞTİ
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 18 Kasım'da aylık toplantısını gerçekleştirdi. Alınan 100 baz puanlık indirim sonrası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16'dan yüzde 15'e çekildi.

        Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekmişti.

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Aralık ayı toplantısı 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Aralık ayı faiz kararının saat 14:00'te açıklanacak.

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        Haberler Ekonomi Piyasalar bu karara kilitlendi! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Canlı yayında çarpıcı çıkış
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