Piyasalar bu karara kilitlendi! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Canlı yayında çarpıcı çıkış

"100 PUAN AŞAĞIYA İNDİRİLEBİLİR"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür faizin sabit kalacağını ya da 100 baz puan indirilebileceğini belirterek şunları söyledi:

"Söylenen faizlerin sabit kalacağı yönünde. 100 puan aşağıya da indirilebilir. Böyle bir beklenti de var. Yıllardır Faiz-Kur-Borç hiç değişmedi. Klasik ekonomistler de hep bunları söyledi. Bu dayatmadır.