Milli Görüş geleneğinden gelen Gürcan, 2001 yılından itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3 dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yaptı. Bir çok STK (Sivil Toplum) örgütünde yöneticiliği ve üyeliği vardır.

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

1982 yılında Ankara'da doğan Yunus Elitaş, aslen Aksaray'ın ilçesi olan Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atandı.