Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni atama kararları yayımlandı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMLERİ
Yayımlanan atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan bakan yardımcılıklarında görev değişimleri oldu. Bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım'ın yerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevlerinden alındı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda İkinci Başkanlığa Yakup Asarkaya üyeliklere Mustafa Balcı ve Olcay Turan getirildi.
MAHMUT GÜRCAN KİMDİR?
09/10/1966 doğumlu olan Mahmut Gürcan evli ve 3 çocuk babasıdır. Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu, Şehremini lisesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler (iktisat bölümü) mezunu. İşadamı da olan Mahmut Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti Ortağı.