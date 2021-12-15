Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık 2021 MB faiz kararı ne olur? Dolar, euro, altın, kredi faizleri...

SALGININ SEYRİNE BAKILIYOR

Orada enflasyonun biz kalıcı olduğunu görüyoruz. Fed karar verirken salgının seyrine bakıyor. Enflasyon gelindiği boyut ortada istihdamda iyileşme var ancak şöyle bir tahminde bulunabilir. Bu akşamki toplantıda Fed'in faiz kararını değiştirmesini beklemiyoruz ancak mesajlar önemli.

Varlık alımları her ay azaltılan aylık bazda 120 milyar dolarlık alım yapılıyor. Bunun 25-30 milyar dolara çıkarılması bekleniyor varlık azaltımının. Fed'in şu an bir faiz değişikliği söz konusu değildir asıl olan sözlü yönlendirmesidir. Piyasa beklentisi 2022 için 2 kere faiz artıracağı yönündedir. 0-0.25 aralığındaki politika faizi 0.75 oranına çıkacaktır.