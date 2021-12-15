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    • Ekonomi
    • 15.12.2021 12:49
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    • 15.12.2021 12:49
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    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık 2021 MB faiz kararı ne olur? Dolar, euro, altın, kredi faizleri...

    Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. TCMB 2021 yılının son toplantısını yapacak. Dolar, euro ve altında yaşanan hareketlilik nedeniyle alınacak kararlar merak edilmeye başlandı. Piyasalar, Amerika Merkez Bankası FED'in açıklayacağı Aralık ayı faiz kararına ve Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Karar tarihine sayılı zaman kala Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2021?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021'in son toplantısını yapacak. Döviz kurundaki oynaklık nedeniyle alınacak karar merakla bekleniyor. Karar tarihi yaklaştıkça "TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları artıyor.

    MERKEZ BANKASI ARALIK AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 16 Aralık Perşembe günü toplanacak. PPK faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

    MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZE MÜDAHALE

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

        UZMAN İSİMDEN FAİZ TAHMİNİ

        CNN Türk canlı yayınında faiz ve asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

        Merkez Bankası faiz kararını verirken öncelikli olarak küresel çaptaki gelişmelere bakıyor. Bu yüzden Fed'in vereceği mesajlar önemlidir. Arkasından da iç piyasalardaki gelişmelere bakıyor. Enflasyon rakamlarını değerlendiriyor Merkez Bankası. Bunların tamamı değerlendirildiğinde Merkez Bankası'nın mesajlarından hala sınırlı da olsa gidilebilecek bir alan olduğunu gösteriyor.

        "PİYASANIN BEKLENTİSİ 100 BAZ PUAN"

        Piyasa beklentisi 100 baz puanlık bir faiz indirimi olacağı yönünde. Kurun geldiği düzey, enflasyonun geldiği düzeye bakıldığında Merkez Bankası'nın pas geçme ihtimali de ortaya çıkıyor. Üçüncü seçenek dediğiniz faiz artışıyla ilgili bir mesaj gelmedi. Bu yılın sonu itibarıyla ihtimal vermiyoruz.

        GÖZLER FED KARARINDA!

        ABD'den gelecek haberler Tüm dünyayı ilgilendiriyor. ABD Senatosu'ndan karar çıktı. borçlanma limitleri 2.5 trilyon dolar yukarı çekildi. ABD'de bu kararlar verilirken enflasyon rakamlarına bakılıyor. Enflasyonda gelinen süre TÜFE'ye bakıldığında son 40 yılın rakamlarına gelindi. TÜFE 5.9 seviyelerine geldi.

        SALGININ SEYRİNE BAKILIYOR

        Orada enflasyonun biz kalıcı olduğunu görüyoruz. Fed karar verirken salgının seyrine bakıyor. Enflasyon gelindiği boyut ortada istihdamda iyileşme var ancak şöyle bir tahminde bulunabilir. Bu akşamki toplantıda Fed'in faiz kararını değiştirmesini beklemiyoruz ancak mesajlar önemli.

        Varlık alımları her ay azaltılan aylık bazda 120 milyar dolarlık alım yapılıyor. Bunun 25-30 milyar dolara çıkarılması bekleniyor varlık azaltımının. Fed'in şu an bir faiz değişikliği söz konusu değildir asıl olan sözlü yönlendirmesidir. Piyasa beklentisi 2022 için 2 kere faiz artıracağı yönündedir. 0-0.25 aralığındaki politika faizi 0.75 oranına çıkacaktır.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık 2021 MB faiz kararı ne olur? Dolar, euro, altın, kredi faizleri...
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