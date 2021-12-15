Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık 2021 MB faiz kararı ne olur? Dolar, euro, altın, kredi faizleri...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021'in son toplantısını yapacak. Döviz kurundaki oynaklık nedeniyle alınacak karar merakla bekleniyor. Karar tarihi yaklaştıkça "TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları artıyor.
MERKEZ BANKASI ARALIK AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 16 Aralık Perşembe günü toplanacak. PPK faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZE MÜDAHALE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.