Toplu sözleşme ikramiyesi alacak sendikalar! Memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? Hangi aylarda ödenir?

MEMUR İKRAMİYESİ NE ZAMAN, KİMLERE VERİLECEK?

Toplu sözleşme ikramiyeleri 15 Ocak'a kadar hesaplara yatacak. Sendikaya üye olmayanlara ikramiye verilmeyecek. 1 milyona yakın memurun halen üyeliği bulunmuyor.

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?

15 Ocak'a kadar sendikalı olan memurlar toplu sözleşme ikramiyesini alabilecek. İkramiyeden faydalanabilmek için yye sayısı yüzde 1'i aşan bir sendikaya üye olmak gerekiyor. Sendika üyeliği ile ilgili olarak 4688 sayılı kanunun 14'üncü maddesinde, 'sendikalara üye olmak serbesttir' deniyor. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir. Sendikaya üyelik, memurun doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika tarafından kabulü ile kazanılır.

Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılıyor. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açma hakkı var. Sendika, üyeliği kesinleşen memurun başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 15 gün içinde işverene gönderir. Birden çok sendikaya üye olunamaz.