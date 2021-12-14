Son dakika! TÜİK açıkladı! Türkiye kasımda konut satış rekoru kırdı

Son dakika haberleri... Vatandaşlar ev sahibi olma yarışına girdi. Türkiye İstatistik Kurumu, konut satışında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63'lük bir artış yaşandığını duyurdu.
İşte TÜİK raporu:
Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve %17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.
KONUT SATIŞLARI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE %9,2 AZALDI
Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,2 azalışla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 39 BİN 366 OLARAK GERÇEKLEŞTİ