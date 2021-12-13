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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 08:02
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    • 13.12.2021 08:02
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    7 saatlik zirvede iş dünyasına 10 önemli mesaj: Kesinlikle geri dönüş yok!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da gerçekleştirdiği 7 saatlik zirvede 10 önemli mesaj ön plana çıkarken iki de müjdeli haber geldi. Nebati, faizlerin düşürülmesi kararından kesinlikle geri dönüş olmayacağını vurguladı.

    7 saatlik zirveden 10 önemli mesaj!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleştirilen 7 saatlik zirvede 10 önemli mesaj ön plana çıktı.

    FİYAT FARKI KARARNAMESİ ÇIKARILACAK, KURUMLAR VERGİSİ MAKUL ORANLARA İNDİRİLECEK
    Kamu projelerini üstlenen işletmelerin rahatlaması için ilave fiyat farkı kararnamesi çıkarılacak, kurumlar vergisi makul oranlara indirilecek. Bakan Nebati, faizlerin düşürülmesi kararından kesinlikle geri dönüş olmayacağını vurguladı.



    EKONOMİN GÜÇLÜ VE KIRILGAN NOKTALARI
    Bakan Nebati, 2 saat süren sunumunda Türkiye ekonomisinin güçlü ve kırılgan yanlarına dikkat çekti. Bakan Nebati, yatırım, istihdam, üretim, ihracat artışını teşvik ederek cari işlemlerden dengesinde kalıcı iyileşme sağlamayı ekonomi politikalarının odağına aldıklarını söyledi.


    Bakan Nebati, üretim ve ihracat ağırlıklı politikaların daha etkin şekilde sürdürüleceğine dikkat çekti. Bakan Nebati, iş dünyasının KDV iadeleri, kamuya iş yapan firmaların alacakları, hammadde fiyatlarındaki artış başta olmak üzere sorunların çözüm sözü verdi.

    "SERMAYE KISITLAMASI SÖZKONUSU DEĞİL"
    İş dünyası ihracattaki olumlu tabloya karşılık dövizde buna uyumlu olmayan sorunlu bir tablo olduğuna dikkat çekerek, sermaye kısıtlamaları, dövize yönelik bir müdahale olup olmayacağını sordu. Bakan Nebati, bu yorumlara karşılık "Serbest piyasa bizim vazgeçilmezimiz.
    Serbest piyasa kuralları içerisinde ne kamu yönetiminin ne de reel sektörün, bireylerin, yönetilenlerin farklı bir şekilde hareket etmesi beklenemez, beklenmemelidir"     dedi.

        FİYAT FARKI KARARNAMESİ
        İş dünyası kamu projelerini üstlenen işletmelerin zorlandığını belirterek ilave fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını, şartsız tasfiye ya da devir hakkı verilmesini istedi. Edinilen bilgiye göre Bakan Nebati fiyat farkı kararnamesinin çıkacağını, şu anda üstünde çalışma yapıldığını bildirdi.


        Tasfiyeye karşı olduğunu dile getiren Bakan Nebati'nin devir alternatifini düşüneceği yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bakan Nebati'nin kurumlar vergisinin yükseltilmesine muhalefet ettiğini anımsatarak, makul oranlara indirileceğini söylediği öğrenildi.

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        Haberler Ekonomi 7 saatlik zirvede iş dünyasına 10 önemli mesaj: Kesinlikle geri dönüş yok!
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