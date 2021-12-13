7 saatlik zirvede iş dünyasına 10 önemli mesaj: Kesinlikle geri dönüş yok!



Bakan Nebati, üretim ve ihracat ağırlıklı politikaların daha etkin şekilde sürdürüleceğine dikkat çekti. Bakan Nebati, iş dünyasının KDV iadeleri, kamuya iş yapan firmaların alacakları, hammadde fiyatlarındaki artış başta olmak üzere sorunların çözüm sözü verdi.

"SERMAYE KISITLAMASI SÖZKONUSU DEĞİL"

İş dünyası ihracattaki olumlu tabloya karşılık dövizde buna uyumlu olmayan sorunlu bir tablo olduğuna dikkat çekerek, sermaye kısıtlamaları, dövize yönelik bir müdahale olup olmayacağını sordu. Bakan Nebati, bu yorumlara karşılık "Serbest piyasa bizim vazgeçilmezimiz.

Serbest piyasa kuralları içerisinde ne kamu yönetiminin ne de reel sektörün, bireylerin, yönetilenlerin farklı bir şekilde hareket etmesi beklenemez, beklenmemelidir" dedi.