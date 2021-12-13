7 saatlik zirvede iş dünyasına 10 önemli mesaj: Kesinlikle geri dönüş yok!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleştirilen 7 saatlik zirvede 10 önemli mesaj ön plana çıktı.
FİYAT FARKI KARARNAMESİ ÇIKARILACAK, KURUMLAR VERGİSİ MAKUL ORANLARA İNDİRİLECEK
Kamu projelerini üstlenen işletmelerin rahatlaması için ilave fiyat farkı kararnamesi çıkarılacak, kurumlar vergisi makul oranlara indirilecek. Bakan Nebati, faizlerin düşürülmesi kararından kesinlikle geri dönüş olmayacağını vurguladı.
EKONOMİN GÜÇLÜ VE KIRILGAN NOKTALARI
Bakan Nebati, 2 saat süren sunumunda Türkiye ekonomisinin güçlü ve kırılgan yanlarına dikkat çekti. Bakan Nebati, yatırım, istihdam, üretim, ihracat artışını teşvik ederek cari işlemlerden dengesinde kalıcı iyileşme sağlamayı ekonomi politikalarının odağına aldıklarını söyledi.
Bakan Nebati, üretim ve ihracat ağırlıklı politikaların daha etkin şekilde sürdürüleceğine dikkat çekti. Bakan Nebati, iş dünyasının KDV iadeleri, kamuya iş yapan firmaların alacakları, hammadde fiyatlarındaki artış başta olmak üzere sorunların çözüm sözü verdi.
"SERMAYE KISITLAMASI SÖZKONUSU DEĞİL"
İş dünyası ihracattaki olumlu tabloya karşılık dövizde buna uyumlu olmayan sorunlu bir tablo olduğuna dikkat çekerek, sermaye kısıtlamaları, dövize yönelik bir müdahale olup olmayacağını sordu. Bakan Nebati, bu yorumlara karşılık "Serbest piyasa bizim vazgeçilmezimiz.
Serbest piyasa kuralları içerisinde ne kamu yönetiminin ne de reel sektörün, bireylerin, yönetilenlerin farklı bir şekilde hareket etmesi beklenemez, beklenmemelidir" dedi.