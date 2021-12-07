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Ev alana devletten 42 bin TL hibe! Kimler yararlanabilir? 5 yıl birikim ile...

Ev almak isteyen milyonlarca kişiye devletten müjde geldi. Konut hesabı uygulamasında hem aylık ödemeler hem de devlet katkısı tutarı yeni yılla birlikte artıyor. 5 yıl birikim yapan kişiye ilk evini aldığında verilecek devlet desteğinin üst limiti 42 bin 425 liraya çıkıyor. Peki bu destekten kimler nasıl yararlanacak? İşte cevabı&hellip;

07.12.2021 08:36 - Son Güncelleme: 07.12.2021 08:36
Ev alana devletten 42 bin TL hibe! Kimler yararlanabilir? 5 yıl birikim ile...

Devlet birçok konuda tasarruf sahiplerinin yanında yer alıyor.
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yüzde 25'lik katkı yapılıyor. Yine evlenmek için bankada hesap açıp birikim yapanlara belli oranlarda destek veriliyor. Bunun yanında ev almak isteyenlerin de devlet yanında. Bu maksatla açılan hesaplara devlet önemli oranlarda katkı yapıyor.

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Ev alana devletten 42 bin TL hibe! Kimler yararlanabilir? 5 yıl birikim ile...

Bankada açılacak konut hesabında biriken paranıza devlet de belli oranlarda katkı yapıyor. Bunun için bir bankada konut hesabı açmak yeterli oluyor. Devlet bu hesaba sizin yatırdığınız paraya göre katkı yatırıyor., Tabi bunun bir üst ve alt limiti de bulunuyor. Bu arada devletin yaptığı bu katkı her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılıyor.

Ev alana devletten 42 bin TL hibe! Kimler yararlanabilir? 5 yıl birikim ile...

Bu kapsamda tutarlara 2022 yılında da yüzde 36.2 artış uygulanacak. İşte konut desteğinde Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni tutarlar:

Ev alana devletten 42 bin TL hibe! Kimler yararlanabilir? 5 yıl birikim ile...

TÜM TUTARLAR DEĞİŞİYOR
■ Hesaba aylık ödemede alt sınır 519,16 liradan 707,09 liraya, üst sınır 5 bin 191 lira 53 kuruştan 7 bin 70 lira 86 kuruşa çıkacak.

Ev alana devletten 42 bin TL hibe! Kimler yararlanabilir? 5 yıl birikim ile...

■ Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 62 bin 298 lira 36 kuruş para yatırabiliyor.
2022'de hesap açanlar bir defada 84 bin 850 lira 36 kuruşa varan para yatırabilecek.
■ Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak.

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