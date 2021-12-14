15 Aralık 2021 canlı güncel altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, Çeyrek, gram son dakika altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşların birikim ya da yatırım olarak değerlendiği altın alış satış fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 artışla 820,00 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, Çeyrek, gram son dakika altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Aralık 2021 canlı güncel altın fiyatları son durum nedir? İşte alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?