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    • Ekonomi
    • 15.12.2021 06:45
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    • 15.12.2021 06:45
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    15 Aralık 2021 canlı güncel altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, Çeyrek, gram son dakika altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip edilirken sabahın ilk dakikalarıyla birlitke gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dün kapanışta çeyrek altın 1.325,00 lira, Cumhuriyet altını 5.425,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 yükselişle 820,00 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, Çeyrek, gram son dakika altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Aralık 2021 canlı güncel altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Vatandaşların birikim ya da yatırım olarak değerlendiği altın alış satış fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 artışla 820,00 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, Çeyrek, gram son dakika altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Aralık 2021 canlı güncel altın fiyatları son durum nedir? İşte alış satış fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 artışla 820,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.325,00 lira, Cumhuriyet altını 5.425,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 yükselişle 820,00 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 807,80 808,00 819,80 820,00
    Cumhuriyet Ata Lira 5.325,00 5.346,00 5.404,00 5.425,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 737,00 741,00 747,85 751,85
    Lira(Tam) Ziynet 5.204,00 5.224,00 5.281,00 5.301,00
    Yarım Ziynet 2.602,00 2.612,00 2.640,00 2.650,00
    Çeyrek Ziynet 1.301,00 1.306,00 1.320,00 1.325,00

        ALTININ KİLOGRAMI 822 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 822 bin 500 liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 809 bin lira, en yüksek ise 825 bin 780 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 822 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 287 milyon 179 bin 523,69 lira, işlem miktarı ise 1.574,28 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 303 milyon 432 bin 412,95 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve T. Halk Bankası şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi 15 Aralık 2021 canlı güncel altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, Çeyrek, gram son dakika altın fiyatları ne kadar oldu?
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