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    • Ekonomi
    • 14.12.2021 20:03
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    • 14.12.2021 20:10
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    SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır.

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır.

    Kur dalgalanmalarına karşı TBMM’de net mesaj

    TBMM Genel Kurulu'nda 'Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlar gelir bütçesi' görüşülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir konuşma yapıyor.

    Fuat Oktay'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

    Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covit-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız.

    Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır.
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