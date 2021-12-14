SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır.

TBMM Genel Kurulu'nda 'Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlar gelir bütçesi' görüşülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir konuşma yapıyor.

Fuat Oktay'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covit-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız.

Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır.

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