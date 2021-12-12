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    Memura kadro geliyor! 3600 ek gösterge...

    Yeni yılla birlikte kamu personelinin kadro ve 3600 ek gösterge sorunu ortadan kaldırılacak... İşte habere ilişkin tüm detaylar ve masadaki konular...

    Memura kadro geliyor
    Yeni yılla birlikte kamu personelinin kadro ve 3600 ek gösterge sorunu ortadan kaldırılacak. Bu çerçevede şu konuların öncelikli olarak masada olması bekleniyor:

    657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personele kadro gelecek.

    Milli Eğitim'deki sözleşmeli öğretmenler ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek.



    ● Çalışmaya 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesine göre belediyelerde çalışan personel de dahil edilecek.

    ● Tayin, görevde yükselme kurumlar arası geçiş gibi kısıtlı haklar verilmiş olacak.
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    Haberler Ekonomi Memura kadro geliyor! 3600 ek gösterge...
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