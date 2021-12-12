Memura kadro geliyor! 3600 ek gösterge...

Yeni yılla birlikte kamu personelinin kadro ve 3600 ek gösterge sorunu ortadan kaldırılacak. Bu çerçevede şu konuların öncelikli olarak masada olması bekleniyor:
● 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personele kadro gelecek.
● Milli Eğitim'deki sözleşmeli öğretmenler ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek.
● Çalışmaya 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesine göre belediyelerde çalışan personel de dahil edilecek.
● Tayin, görevde yükselme kurumlar arası geçiş gibi kısıtlı haklar verilmiş olacak.
● 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personele kadro gelecek.
● Milli Eğitim'deki sözleşmeli öğretmenler ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek.
● Çalışmaya 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesine göre belediyelerde çalışan personel de dahil edilecek.
● Tayin, görevde yükselme kurumlar arası geçiş gibi kısıtlı haklar verilmiş olacak.