Patronlar üçüncü asgari ücret toplantısında yan çizmeye başladı! "Benim akşam içtiğim puroya sen bir ay çalış"

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Tabii bu rakamlar ortalığa saçılınca kıyamet koptu. TİSK'e tepki yağdı. Sosyal medya hesaplarından "TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda kullanılan formüller, hesaplamalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur" diyerek bir şeyler gevelediler.

TÜİK'in açıkladığı enflasyonun bile yarısı olan bu rakamı neye göre belirlediler, çok merak ediyorum.

Acaba Türkiye'nin en kallavi işadamlarının üye olduğu, Koç Holding'in üst düzey yöneticisinin başında olduğu kurum, yanında bir ay çalıştırdığı işçiye biçtiği değeri nasıl hesapladı?

Çünkü, söylenen rakam inanmayacaksınız ama gece içtikleri bir puro fiyatı...