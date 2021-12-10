Asgari ücret netleşiyor! Maaşlar en az 3900 TL olabilir: Asgari ücrete AGİ formülü
Türkiye'deki işçilerin gözü artık asgari ücret toplantılarından gelecek habere çevrildi. Herkes asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken peş peşe haberler de gelmeye devaö ediyor. Asgari ücret zammı için üçüncü buluşma dün yapıldı. 3 konuda mutabakat sağlanırken, taraflar asgari geçim tutarında anlaşamadı. Yeni asgari ücrete AGİ ayarıyla destek sağlanması gündemde...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammını belirlemek için dün üçüncü kez toplandı. İşçi, işveren tarafı yeni ücret hesaplamasında baz alınacak enflasyon tutarlarında anlaşma sağlayamadı.
SABAH'ta yer alan habere göre,TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının dikkate alınmasını isterken, Türk-İş yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti.
TÜİK asgari geçim tutarını açıklamadı, Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK asgari geçim tutarını 3100 TL uygun buluyor , Türk-İş 3900 liranın altına düşmesini istemiyor" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşerek önerileri değerlendirdiği öğrenildi. Komisyon görüşmelerinde, taraflar üç konuda mutabakata vardı.