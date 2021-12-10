Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Asgari ücret netleşiyor! Maaşlar en az 3900 TL olabilir: Asgari ücrete AGİ formülü

Asgari ücret netleşiyor! Maaşlar en az 3900 TL olabilir: Asgari ücrete AGİ formülü

Türkiye'deki işçilerin gözü artık asgari ücret toplantılarından gelecek habere çevrildi. Herkes asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken peş peşe haberler de gelmeye devaö ediyor. Asgari ücret zammı için üçüncü buluşma dün yapıldı. 3 konuda mutabakat sağlanırken, taraflar asgari geçim tutarında anlaşamadı. Yeni asgari ücrete AGİ ayarıyla destek sağlanması gündemde...

10.12.2021 06:57 - Son Güncelleme: 10.12.2021 09:22
Asgari ücret netleşiyor! Maaşlar en az 3900 TL olabilir: Asgari ücrete AGİ formülü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammını belirlemek için dün üçüncü kez toplandı. İşçi, işveren tarafı yeni ücret hesaplamasında baz alınacak enflasyon tutarlarında anlaşma sağlayamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücret netleşiyor! Maaşlar en az 3900 TL olabilir: Asgari ücrete AGİ formülü

SABAH'ta yer alan habere göre,TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının dikkate alınmasını isterken, Türk-İş yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti.

Asgari ücret netleşiyor! Maaşlar en az 3900 TL olabilir: Asgari ücrete AGİ formülü

TÜİK asgari geçim tutarını açıklamadı, Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK asgari geçim tutarını 3100 TL uygun buluyor , Türk-İş 3900 liranın altına düşmesini istemiyor" dedi.

Asgari ücret netleşiyor! Maaşlar en az 3900 TL olabilir: Asgari ücrete AGİ formülü

TARAFLAR ÜÇ BAŞLIKTA MUTABIK

Asgari ücret netleşiyor! Maaşlar en az 3900 TL olabilir: Asgari ücrete AGİ formülü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşerek önerileri değerlendirdiği öğrenildi. Komisyon görüşmelerinde, taraflar üç konuda mutabakata vardı.

SON DAKİKA