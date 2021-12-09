Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! İşte asgari ücret 4. toplantı tarihi! Milyonlar asgari ücret zammı için nefesini tuttu

TİSK Genel Sekreteri Koç da asgari ücret görüşmelerinin başından beri, çalışanları enflasyona karşı koruyacakları yönünde görüş bildirdiklerini anımsatarak, "Komisyonda, 3 bin 100 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Umarım, dengeli, adil ve doğru bir asgari ücreti tespit ederiz. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız, onun üzerine müzakerelerimiz devam ediyor." dedi.