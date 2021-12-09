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Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! İşte asgari ücret 4. toplantı tarihi! Milyonlar asgari ücret zammı için nefesini tuttu

Son dakika ekonomi haberleri... Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı için son viraja girildi. Türkiye'nin gözü asgari ücrete yapılacak zamda. Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? soruları merakla bekleniyor. Asgari ücretin belli olacağı son 4. toplantının tarihi belli oldu. Asgari ücretin açıklanacağı 4. toplantı tarihi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İşte asgari ücrete dair tüm detaylar...

09.12.2021 23:25 - Son Güncelleme: 09.12.2021 23:36
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! İşte asgari ücret 4. toplantı tarihi! Milyonlar asgari ücret zammı için nefesini tuttu

Milyonlarca insanın beklediği asgari ücret zammı için son viraja girildi. 3. toplantının yapıldığı ve son toplantı için gözlerin merakla beklediği 4. toplantının tarihi belli oldu.

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Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! İşte asgari ücret 4. toplantı tarihi! Milyonlar asgari ücret zammı için nefesini tuttu

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi.

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! İşte asgari ücret 4. toplantı tarihi! Milyonlar asgari ücret zammı için nefesini tuttu

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Önder, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! İşte asgari ücret 4. toplantı tarihi! Milyonlar asgari ücret zammı için nefesini tuttu

Nurcan Önder, önceki yıllarda TÜİK'in Hacettepe Üniversitesinden aldığı verilere göre, ağır, orta ve hafif işlerde çalışanların tüketimlerinin hesapladığını anımsatarak, bu sene verileri alarak kendilerinin hesaplama yaptıklarını söyledi.

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! İşte asgari ücret 4. toplantı tarihi! Milyonlar asgari ücret zammı için nefesini tuttu

TİSK Genel Sekreteri Koç da asgari ücret görüşmelerinin başından beri, çalışanları enflasyona karşı koruyacakları yönünde görüş bildirdiklerini anımsatarak, "Komisyonda, 3 bin 100 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Umarım, dengeli, adil ve doğru bir asgari ücreti tespit ederiz. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız, onun üzerine müzakerelerimiz devam ediyor." dedi.

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