Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! İşte asgari ücret 4. toplantı tarihi! Milyonlar asgari ücret zammı için nefesini tuttu
Son dakika ekonomi haberleri... Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı için son viraja girildi. Türkiye'nin gözü asgari ücrete yapılacak zamda. Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? soruları merakla bekleniyor. Asgari ücretin belli olacağı son 4. toplantının tarihi belli oldu. Asgari ücretin açıklanacağı 4. toplantı tarihi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İşte asgari ücrete dair tüm detaylar...
09.12.2021 23:25
- Son Güncelleme: 09.12.2021 23:36
Milyonlarca insanın beklediği asgari ücret zammı için son viraja girildi. 3. toplantının yapıldığı ve son toplantı için gözlerin merakla beklediği 4. toplantının tarihi belli oldu.
TİSK Genel Sekreteri Koç da asgari ücret görüşmelerinin başından beri, çalışanları enflasyona karşı koruyacakları yönünde görüş bildirdiklerini anımsatarak, "Komisyonda, 3 bin 100 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Umarım, dengeli, adil ve doğru bir asgari ücreti tespit ederiz. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız, onun üzerine müzakerelerimiz devam ediyor." dedi.