Geri ödeme şartı yok! annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için... PTT üzerinden paralar anında alınacak

Geri ödeme şartı olmadan çeşitli destekler alabiliyorsunuz. Bu anlamda peş peşe açıklamalar yapıldı. Kış aylarına girilmesiyle eş güdümlü havaların soğumasıyla elektrik ve yakacak kullanımı de arttı. Devlet, gereksinim sahibi ailelere yakacak yardımı ve elektrik faturası desteği sağlıyor. İsteyen herkes e-Devlet üzerinden başvuru edebiliyor. Başvuru yapan ve lüzumlu şartları taşıyan vatandaşlar geri ödeme koşulu olmadan destekleniyor. Ödemeler PTT ya da bankalar aracılığı ile yapılıyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
ÜCRETSİZ ELEKTRİK YARDIMI
3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardımlardan faydalanan gereksinim sahibi 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (68,67 TL), 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (91,56 TL), 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (114,44 TL), 5 ve daha çok kişilik hanelere aylık 150 kWh (137,33 TL) sosyal yardım yapılmaktadır.
GIDA YARDIMI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal emniyeti olmayan gereksinim sahibi hanelere ya da sosyal güvencesi olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere başta dinî bayramlar evveli olmak üzere gereksinim hâlinde bütün sene süresince esas besin gereksinimlarının karşılanması hedefiyle besin yardımları yapılmaktadır.