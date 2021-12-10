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    • Ekonomi
    • 11.12.2021 09:03
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    • 11.12.2021 09:03
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    Geri ödeme şartı yok! annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için... PTT üzerinden paralar anında alınacak

    Sosyal yardımlar genel müdürlüğü üzerinden elektrik yardımı alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla sağlanması gereken müracaat koşullarını, müracaat yapacak kişilerin müracaatlarını nereye yapacaklarını, PTT üzerinden sağlanan ödemeleri sayfamızda veriyoruz. Türkiye'de gereksinim sahibi ailelere sosyal devlet olma gereği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan muhtelif periyotlarda ödeme yapılmaktadır. Çeşitli kalemlerde yapılan sosyal yardımlardan milyonlarca vatandaş yararlanmaktadır. Kimlere, hangi sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır?

    takvim.com.tr
    PTT ve e-devlet üzerinden paralar anında alınacak: Geri ödeme şartı yok!

    Geri ödeme şartı olmadan çeşitli destekler alabiliyorsunuz. Bu anlamda peş peşe açıklamalar yapıldı. Kış aylarına girilmesiyle eş güdümlü havaların soğumasıyla elektrik ve yakacak kullanımı de arttı. Devlet, gereksinim sahibi ailelere yakacak yardımı ve elektrik faturası desteği sağlıyor. İsteyen herkes e-Devlet üzerinden başvuru edebiliyor. Başvuru yapan ve lüzumlu şartları taşıyan vatandaşlar geri ödeme koşulu olmadan destekleniyor. Ödemeler PTT ya da bankalar aracılığı ile yapılıyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    ÜCRETSİZ ELEKTRİK YARDIMI

    3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardımlardan faydalanan gereksinim sahibi 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (68,67 TL), 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (91,56 TL), 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (114,44 TL), 5 ve daha çok kişilik hanelere aylık 150 kWh (137,33 TL) sosyal yardım yapılmaktadır.

    GIDA YARDIMI

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal emniyeti olmayan gereksinim sahibi hanelere ya da sosyal güvencesi olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere başta dinî bayramlar evveli olmak üzere gereksinim hâlinde bütün sene süresince esas besin gereksinimlarının karşılanması hedefiyle besin yardımları yapılmaktadır.

        YAKACAK YARDIMI

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvencesi olmayan gereksinim sahibi hanelere ya da sosyal emniyeti olan fakat hane içersinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedava olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.

        BARINMA YARDIMI

        3294 saseneı Kanun kapsamında olan gereksinim sahibi vatandaşlardan oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayanlara esas ve zaruri gereksinimlerindan olan barınma gereksinimlarınin karşılanması amacıyla ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı yapılmaktadır.Ayrıca afet hadiseleri ardından da ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdî olarak yardım yapılmaktadır.

        EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA VERİLEN DESTEKLER

        İhtiyaç sahibi olan resmî nikâhlı eşi vefat etmiş kadınlara şartları devam ettiği süre içerisinde 2021 yılı itibarıyla aylık 325 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 650 TL düzenli nakdi yardım verilmektedir.

        Ödemeler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden doğrudan kadınların PTT hesaplarına aktarılmaktadır. Hak sahipleri ödemelerini, herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden, Sosyal Yardım Kartlarını kullanarak ATM'lerden çekebilmekte veya kartlarını alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilmektedirler.

        Diğer yandan öksüz ve yetimlere de yardım yapılmaktadır. Bu yardım ihtiyaç sahibi ailelerde yaşayan, annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdî yardımlardır. 2021 yılı itibarıyla aylık 150 TL ödeme yapılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Geri ödeme şartı yok! annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için... PTT üzerinden paralar anında alınacak
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