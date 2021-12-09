Asgari ücrette rahatlatan açıklama! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de duyurdu

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.
Genel Kurul çalışmalarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşma yaptı. Bakan Nebati asgari ücrete ilişkin flaş bir açıklama yaptı.
Nebati'nin açıklamaları:
"İhracatımız güçlü bir şekilde ilerliyor. Türkiye bu yıl da dünya ülkelerinden pozitif ayrışacak. Cari açıkta yıl sonunda müjdeli rakamları göreceğiz. Rekabet gücü yüksek sektörleri destekleyeceğiz. Salgının yıkıcı etkisini telafi eden ülkelerden olduk.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.
MTV İNDİRİMİ
2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz.