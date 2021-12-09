Asgari ücrette rahatlatan açıklama! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de duyurdu

Nebati'nin açıklamaları:

"İhracatımız güçlü bir şekilde ilerliyor. Türkiye bu yıl da dünya ülkelerinden pozitif ayrışacak. Cari açıkta yıl sonunda müjdeli rakamları göreceğiz. Rekabet gücü yüksek sektörleri destekleyeceğiz. Salgının yıkıcı etkisini telafi eden ülkelerden olduk.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.