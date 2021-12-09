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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 19:38
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    • 09.12.2021 21:06
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    Asgari ücrette rahatlatan açıklama! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de duyurdu

    Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşma yaptı. Bakan Nebati asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Nebati, "2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler." ifadelerini kullandı.

    TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

    Genel Kurul çalışmalarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşma yaptı. Bakan Nebati asgari ücrete ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

    Nebati'nin açıklamaları:

    "İhracatımız güçlü bir şekilde ilerliyor. Türkiye bu yıl da dünya ülkelerinden pozitif ayrışacak. Cari açıkta yıl sonunda müjdeli rakamları göreceğiz. Rekabet gücü yüksek sektörleri destekleyeceğiz. Salgının yıkıcı etkisini telafi eden ülkelerden olduk.

    ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
    2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

    Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.

    MTV İNDİRİMİ

    2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz.

        Bütçe açığının yüzde 3 buçuğun da altında olacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde maliye politikamızı şeffaf seçici ve odaklı olarak devam ettireceğiz. 2022 bütçemizi de bu anlayış ile hazırlayarak yüce Meclis'imize sunmuş bulunmaktayız.

        Vergi tahsilatında etkinliği artıracak ve kayıt dışılıkla mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Salgın döneminde vergi borçlarının yapılandırılmasına, olanak sağladık. Çiftiçimizi desteklemek için, gelir vergisini kaldırdık.

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        Haberler Ekonomi Asgari ücrette rahatlatan açıklama! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de duyurdu
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