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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 17:14
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    • 09.12.2021 17:15
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    Fitch'ten Çinli dev Evergrande'ye şok! Kriz büyüyor...

    Son dakika haberi... Büyük bir borç krizinde olan Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande ile iştirakleri Hengda Emlak Grubu ve Tianji Holding'in notu düşürüldü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Evergrande'nin notunun "C"den "sınırlı temerrüt" derecesine düşürüldüğünü bildirdi.

    Fitch’ten Evergrande’ye şok! Kriz büyüyor...

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande ile iştirakleri Hengda Emlak Grubu ve Tianji Holding'in notlarının "C"den "sınırlı temerrüt" derecesine düşürüldüğünü bildirdi.

    Fitch'ten yapılan açıklamada, söz konusu not indiriminin, vadesi 6 Kasım'da dolan 1 milyar doların üzerindeki 2 tahvilin kupon ödemelerinin 6 Aralık'ta 30 günlük yasal ödemesiz döneminde ödenmemesini yansıttığı aktarıldı.

    Öte yandan Fitch, gayrimenkul şirketi Kaisa Grup'un da notunu 400 milyon dolarlık tahvil ödemesini yapmamasının ardından "C"den "sınırlı temerrüt" derecesine düşürdüğünü duyurdu.

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    Haberler Ekonomi Fitch'ten Çinli dev Evergrande'ye şok! Kriz büyüyor...
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