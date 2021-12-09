Son dakika: Bakan duyurdu! 486 milyon TL'lik destek! O tarihte hesaplarda

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız" dedi.
Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:
"10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin %90'ını ödemiş olacağız.
Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL, Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin TL, Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında 1 milyon 898 bin TL,