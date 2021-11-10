Çinli gayrimenkul devi temerrüde düşmekten kurtuldu! Küresel piyasalar ve Bitcoin'de Evergrande depremi

KÜRESEL PİYASALAR DERİNDEN ETKİLENECEK

Yani Evergrande'nin iflasının önü açıldı. Bu durum küresel piyasaları da derinden etkileyecek. Geçtiğimiz gün kendi rekorunu kırarak 68 bin doları aşan Bitcoin, haberin etkisiyle hızla geri çekilerek 66 bin dolar seviyesine kadar gevşedi.

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