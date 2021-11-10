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    • Ekonomi
    • 10.11.2021 23:37
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    • 11.11.2021 12:30
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    Çinli gayrimenkul devi temerrüde düşmekten kurtuldu! Küresel piyasalar ve Bitcoin'de Evergrande depremi

    Son dakika haberine göre 300 milyar dolarlık borcuyla küresel ekonomi üzerinde endişeler yaratan Çinli Evergrande, tahvil kupon ödemesini bazı yatırımcılarına gerçekleştirdi. Evergrande'nin 28 Aralık'ta Haziran 2023 ve 2025 vadeli tahvilleri için 255 milyon dolardan fazla kupon ödemesi yapması gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Küresel piyasalar ve Bitcoin’de Evergrande depremi

    Dünya ekonomisini etkileyecek boyutta borcu olan ve iflasın eşiğine gelen Çinli gayrimenkul geliştirici Evergrande, 30 günlük ek sürenin ardından Tahvil ödemelerini gerçekleştirdi.

    Evergrande Group, 148 milyon Dolar tutarındaki tahvil kupon ödemesini offshore yatırımcılara gerçekleştirdi.

    Evergrande'nin tahvil kupon ödemesini Almany Piyasa Takip Ajansı yapmadığını açıklasa da Bloomberg ve New York Times ödemenin yapıldığını öne sürdü.

    BLOOMBERG DOĞRULADI
    Bloomberg'in takas şirketi Clearstream, Evergrande'nin Nisan 2022, 2023, 2024 tahvilleri için 148 milyon dolardan fazla kupon ödemesinin gerçekleştiğini ve şirketin temerrüde düşmediğini duyurdu.

        255 MİLYON DOLARLIK KUPON ÖDEMESİ DAHA VAR
        Evergrande'nin 28 Aralık'ta Haziran 2023 ve 2025 vadeli tahvilleri için 255 milyon dolardan fazla kupon ödemesi yapması gerekiyor.

        KÜRESEL PİYASALAR DERİNDEN ETKİLENECEK
        Yani Evergrande'nin iflasının önü açıldı. Bu durum küresel piyasaları da derinden etkileyecek. Geçtiğimiz gün kendi rekorunu kırarak 68 bin doları aşan Bitcoin, haberin etkisiyle hızla geri çekilerek 66 bin dolar seviyesine kadar gevşedi.

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        Haberler Ekonomi Çinli gayrimenkul devi temerrüde düşmekten kurtuldu! Küresel piyasalar ve Bitcoin'de Evergrande depremi
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