SON DAKİKA: Evergrande yatırımcılara ödemeleri yapamadı! Dünya ekonomisi bunu konuşuyor

ÇİN'İN İKİNCİ EN BÜYÜK GAYRİMENKUL ŞİRKETİ

Evergrande Çin'de en büyük gayrimenkul şirketleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Global 500 listesinde de bulunuyor. Dünyanın da gelir açısından en büyük kuruluşlarından biri konumunda bulunan Evergrande büyüklüğü nedeniyle finansal istikrara zarar verebileceği endişesi Asya borsalarında endişe yarattı.