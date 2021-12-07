SON DAKİKA: Evergrande yatırımcılara ödemeleri yapamadı! Dünya ekonomisi bunu konuşuyor

Dev borcuyla dikkatleri üzerine çeken Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande hakkındaki spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Tahvil ödemelerini son günlerinde yapan Evergrande'nin yatırımcıların hesabına tahvil kupon ödemesini yapmadığı iddia edildi.
BORÇLARINI ÇEVİRMEKTE ZORLANIYOR
Borçlarını ödeyemeyen Evergrande elinde tuttuğu varlıkların satışlarından elde ettiği gelirle faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Evergrande 6 Kasım'da ödemesi gereken kuponları 1 ay ertelemiş ve dün itibarıyla ödemelerin hesaplara geçmediği öne sürüldü. Evergrande'nin 19 milyar Dolar büyüklüğünde bir tahvil temerrüdünü tetiklemesi de beklentiler dahiline alındı.