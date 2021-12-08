Ve netleşti! Yazılı olarak başvurmanız yeterli oluyor! Avans ödemesi anında yapılıyor! PTT'den hemen 8.475 TL...

SGK'ya yazılı olarak başvuranlar alıyor. Asgari ücretin üç katına kadar ödeme yapılıyor. 2022'de asgari ücrete gelecek zam ile eş güdümlü bu ödeme miktarı da artacak. Emeklilik müracaatını yapan ve aylığı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar, yazılı müracaat yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu sene müracaat yapan 8.475 TL'ye varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından çok olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından çok olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.