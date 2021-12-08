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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 09:21
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    • 08.12.2021 09:21
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    Ve netleşti! Yazılı olarak başvurmanız yeterli oluyor! Avans ödemesi anında yapılıyor! PTT'den hemen 8.475 TL...

    Sosyal Güvenlik Kurumu açıkladı. SGK harekete geçti. Avans ödemesi yapılıyor. Emeklilikte yaşı bekleyen çok sayıda birey bu vakit zarfından SGK’dan avans almalarının olası olup olmadığını merak ediyor. Hemen açıklayalım SGK belirli durumlarda avans ödemesi yapıyor. Fakat emeklilikte yaşı bekleyenlere değil. Sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylık ödemeleri SGK mevzuatı gereğince Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile SGK arasında imzalanan protokoller kapsamında yapılmaktadır. İşte SGK avans ödemesi ile alakalı detaylar...

    Avans ödemesi anında yapılıyor! PTT’den hemen 8.475 TL...

    SGK'ya yazılı olarak başvuranlar alıyor. Asgari ücretin üç katına kadar ödeme yapılıyor. 2022'de asgari ücrete gelecek zam ile eş güdümlü bu ödeme miktarı da artacak. Emeklilik müracaatını yapan ve aylığı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar, yazılı müracaat yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu sene müracaat yapan 8.475 TL'ye varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından çok olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından çok olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

    Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik talebinde tespit edilen ve gelir/aylığa hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içerisinde gelir ve aylık bağlanamaması halinde, yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilmektedir.

    Avans miktarı her üç ay amacıyla bağlanacak;

    Aylıklarda; net asgari ücretin üç katını,;

    Gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını,;

    Geçmemek üzere Kurum doğrultusundan belirlenmektedir. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından çok olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilmektedir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI

    Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, SGK doğrultusundan tespit edilen devre ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenmektedir. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, piyasa gününe rastlayan grubun ödemesi pazar günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. Ödeme günlerinden rastgele birinin cumartesi ya da piyasa günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Kurumca belirlenerek ilan edilmektedir.

        Daha evvel tespit edilen ödeme devre ve tarihlerinin SGK doğrultusundan tekrardan düzenlenmesi halinde, ödeme tarihleri öne alınanların gelir ve aylıklarından bir kesinti yapılmaz. (Ödeme günlerinden rastgele birinin cumartesi ya da piyasa günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, SGK doğrultusundan belirlenerek ilan edilir hariç olmak üzere) ödeme tarihleri ileri alınanlara bir ayı aşan gün karşılığı kadar fark ödenir. Ödeme günlerinin hafta sonu ya da resmi tatil günlerine gelmesi nedeniyle ödeme günü öne alınanlar ile hal farklılığı ya da ölüm halinde sigortalı ve hak sahiplerine hal farklılığı ya da ölüm tarihine ait Kanunda belirti edilen ödeme devresinde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmaz .

        SSK (4/1-a) SİGORTALILARIN EMEKLİLİK AYLIKLARININ ÖDENDİĞİ GÜNLER

        SSK (4/1-a) sigortalıların aylıkları tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 17 ila 26. günleri arası ödenmektedir.

        BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK AYLIKLARININ ÖDENDİĞİ GÜNLER

        Bağ-kur ( 4/-b) sigortalılarının ise gene tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 25 ila 28. günleri arası ödenmektedir.

        Sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylık ödemeleri SGK mevzuatı gereğince Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile SGK arasında imzalanan protokoller kapsamında yapılmaktadır. Bankalar emeklilik ödemelerini SGK doğrultusundan gönderilen gelir/aylık ödemelerine dair verilere istinaden, gelir/aylık alanlar ve hak sahiplerinin T.C. Kimlik Numarasını (Sosyal Güvenlik Numarasını) sorgulayarak gerçekleştirmektedir.

        Sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi olası bulunmaktadır. Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın; 4/-a ve 4/-b sigortalıları amacıyla ilk gelir/aylıklar dışındaki gelir/aylıklar PTT işyerleri vasıtasıyla konutlarında ödenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! Yazılı olarak başvurmanız yeterli oluyor! Avans ödemesi anında yapılıyor! PTT'den hemen 8.475 TL...
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