Ve netleşti! Yazılı olarak başvurmanız yeterli oluyor! Avans ödemesi anında yapılıyor! PTT'den hemen 8.475 TL...

SGK'ya yazılı olarak başvuranlar alıyor. Asgari ücretin üç katına kadar ödeme yapılıyor. 2022'de asgari ücrete gelecek zam ile eş güdümlü bu ödeme miktarı da artacak. Emeklilik müracaatını yapan ve aylığı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar, yazılı müracaat yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu sene müracaat yapan 8.475 TL'ye varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından çok olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından çok olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik talebinde tespit edilen ve gelir/aylığa hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içerisinde gelir ve aylık bağlanamaması halinde, yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilmektedir.
Avans miktarı her üç ay amacıyla bağlanacak;
Aylıklarda; net asgari ücretin üç katını,;
Gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını,;
Geçmemek üzere Kurum doğrultusundan belirlenmektedir. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından çok olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilmektedir.
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YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI
Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, SGK doğrultusundan tespit edilen devre ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenmektedir. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, piyasa gününe rastlayan grubun ödemesi pazar günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. Ödeme günlerinden rastgele birinin cumartesi ya da piyasa günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Kurumca belirlenerek ilan edilmektedir.