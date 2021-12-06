Ve açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde 1 bin 800 lira için harekete geçildi! Ödemeler az önce duyuruldu!

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON SORGULAMA

Emekli maaşı promosyon sorgulama işlemini emekli maaşınızı aldığınız bankanın internet sitesinden yapabilirsiniz. Bunun için T.C. kimlik numarası ve doğrulama kodunun girilmesi yeterli olabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

* Öncelikle bu adrese giriş yapın.

* Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

* Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

* Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

* Ardından güncelleme kısmına tıklayın.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.