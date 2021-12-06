Ve açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde 1 bin 800 lira için harekete geçildi! Ödemeler az önce duyuruldu!

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde 1 bin 800 lira için harekete geçilmiş durumda. Emekliler amacıyla güzel bir haber daha geldi. Taban tutarı amacıyla ek bir zam haberi ile bu ay emekli olan bireylerin yanı sıra üç yıllık taahhüt zamanı dolan vatandaşların adına 500, 625, 750, 1.000 ve 1.800 lira verilecek. Emeklilik müracaatı yapılırken maaş seçme olanağı var. Başvurunuzu yapar iken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz.
TEB BANK 1.800 TL PROMOSYON VERİYOR!
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca almayı taahhüt eden ve TEB'e en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Kampanya 08.10.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
İŞTE BANKALAR TARAFINDAN VERİLEN PROMOSYON ÖDEME TUTARLARI
AKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Başkalarını yönlendiren için de 100 TL ek ödeme
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira veriyor.
GARANTİ BBVA: Farklı bir durum olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira ödüyor.
ING: 750 liraya kadar çıkan promosyonların yanı sıra kart ile 750 TL harcama yapma durumlarında her ay için 50 TL nakit verilir.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira promosyon veriyor.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenler için 150 lira, emekli yakınını getiren kişiler için 150 lira, bin liralık kredi kartı ile olan alışverişine 200 lira bonus imkanı var.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.