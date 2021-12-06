AK Parti'den asgari ücret, memur emeklileri ve sağlık çalışanlarına zam açıklaması! Numan Kurtulmuş Meclis'te duyurdu

Milyonların gözü kulağı asgari ücret zammında. Yapılacak zamma ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan işçiyi rahatlatan açıklamalar yaparken AK Parti'den bir açıklama daha geldi.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşma yaptı.
KURTULMUŞ MECLİS'TE AÇIKLADI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ve memur zammına ilişkin açıklama yaptı.
30-35 SEVİYESİNDE ZAM
Kurtulmuş, "Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"HAKKANİYET SEVİYESİNDE OLACAK"
Kurtulmuş ayrıca, "Asgari ücret hakkaniyet seviyesinde olacak." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Başkan Erdoğan Katar ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Asgari ücret konusundaki son durum nedir? Bu hafta da görüşmeler gerçekleşecek. Sizin gönlünüzden geçen rakam nedir? 'Çok büyük bir artış olacak.' demiştiniz." sorusu üzerine Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in heyetiyle birlikte gerek işçi, gerekse işveren kesimiyle bugün ve perşembe günü bu tür görüşmeleri yapacaklarını, bu görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklarını söyledi.