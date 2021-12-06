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    • Ekonomi
    • 06.12.2021 19:57
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    • 06.12.2021 20:24
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    AK Parti'den asgari ücret, memur emeklileri ve sağlık çalışanlarına zam açıklaması! Numan Kurtulmuş Meclis'te duyurdu

    Son dakika haberleri... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin bir açıklama daha geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücretin hakkaniyet seviyesinde olacağını belirtirken, "Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık." ifadelelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AK Parti’den asgari ücret mesajı!

    Milyonların gözü kulağı asgari ücret zammında. Yapılacak zamma ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan işçiyi rahatlatan açıklamalar yaparken AK Parti'den bir açıklama daha geldi.

    TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşma yaptı.

    KURTULMUŞ MECLİS'TE AÇIKLADI
    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ve memur zammına ilişkin açıklama yaptı.

    30-35 SEVİYESİNDE ZAM
    Kurtulmuş, "Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    "HAKKANİYET SEVİYESİNDE OLACAK"
    Kurtulmuş ayrıca, "Asgari ücret hakkaniyet seviyesinde olacak." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET MESAJI
    Başkan Erdoğan Katar ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
    Bir gazetecinin, "Asgari ücret konusundaki son durum nedir? Bu hafta da görüşmeler gerçekleşecek. Sizin gönlünüzden geçen rakam nedir? 'Çok büyük bir artış olacak.' demiştiniz." sorusu üzerine Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in heyetiyle birlikte gerek işçi, gerekse işveren kesimiyle bugün ve perşembe günü bu tür görüşmeleri yapacaklarını, bu görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklarını söyledi.

        "İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ"
        Yurt dışı ziyaretinden dönünce, bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir, bunları göreceklerini ifade eden Erdoğan, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memur ve memur emekliklirinin zammına ilişkin açıklama gelmişti.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceği belirtilerek, "Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldığı bildirildi.

        Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı belirtilen açıklamada, 3600 ek gösterge konusunun vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği vurgulandı.

        Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

        Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."
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        Memura ek zam geliyor!
        Haberler Ekonomi AK Parti'den asgari ücret, memur emeklileri ve sağlık çalışanlarına zam açıklaması! Numan Kurtulmuş Meclis'te duyurdu
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