AK Parti'den asgari ücret, memur emeklileri ve sağlık çalışanlarına zam açıklaması! Numan Kurtulmuş Meclis'te duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memur ve memur emekliklirinin zammına ilişkin açıklama gelmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceği belirtilerek, "Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldığı bildirildi.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı belirtilen açıklamada, 3600 ek gösterge konusunun vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği vurgulandı.