Memura ek zam geliyor! Ne zaman yatırılacak? %5 zam, enflasyon farkı ve seyyanen artış...
Toplu sözleşme ile Ocak'ta yüzde 5+enflasyon farkı alacak olan milyonlarca memur için ek protokol yapılacak. Enflasyondaki artış göz önüne alınarak ilave bir oran belirlenecek ve maaşlarda seyyanen artışa gidilecek. Yapılacak artışın 15 Ocak'ta yatırılacak zamlı maaşlara eklenmesi bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuya ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı...
06.12.2021 17:54
- Son Güncelleme: 06.12.2021 19:49
Yaklaşık 4 milyon memur için Ocak'ta seyyanen zam imkanı doğdu. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada doktorlar için yapılan seyyanen artışın diğer sağlık çalışanları ve tüm kamu personeli için genişleyeceği duyuruldu.
Böylece tüm memurlar için toplu sözleşme zammının dışında yeni bir artış daha yapılması gündeme geldi.
GÜNCELLEME YAPILACAK
Memur-Sen Başkanı Ali yalçın ve beraberindeki heyetin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i ziyareti sırasında gündeme gelen seyyanen zam konusunda bir mutabakata varıldığı da duyuruldu.