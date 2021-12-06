Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme
Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Herkes yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.
06.12.2021 07:01
- Son Güncelleme: 06.12.2021 12:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti.
SABAH'ta yer alan habere göre, Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek.
2003'TE YÜZDE 37.48 ARTTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Türk-İş ev sahipliğinde, 9 Aralık'ta da TİSK ev sahipliğinde toplanacak.