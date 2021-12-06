Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme

SABAH'ta yer alan habere göre, Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek.