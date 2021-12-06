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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 09:48
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    • 07.12.2021 09:48
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    Yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, tam, yarım! Milli Piyango yılbaşı 2022 büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

    2022 yılına zengin olarak girmek isteyenler Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarını araştırıyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak için Milli Piyango yılbaşı bileti alanlar ya da almaya hazırlananlar çeyrek, tam, yarım bilet fiyatlarını merak ediyor. Aralık ayında olduğumuz şu günlerde 2022 yılı için geri sayım devam ederken yılbaşı biletleri de satışa çıktı. Peki Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? 2022 Yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, tam, yarım kaç TL?

    Yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, tam, yarım!

    Yılbaşı hazırlıkları devam ederken Milli Piyango yılbaşı biletleri de satışa çıktı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2021 gecesi yapılacak. Bu yılki Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin tutarı belli oldu. Bilet almaya hazırlanan milyonlarca vatandaş Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, tam, yarım..

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

    Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı: 30 TL

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?

    Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı: 60 TL

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tam bilet fiyatı: 120 TL

    YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

    Yılbaşında bilet almak isteyenler biletleri bayilerine gidebilir. Dileyen de "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alabilir.

        MİLLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ TL?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde verilecek ikramiyenin tutarı: 120 milyon TL

        MİLLİ PİYANGO NEDİR?

        Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

        710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

        2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.

        MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

        Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

        Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

        Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.
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        Haberler Ekonomi Yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, tam, yarım! Milli Piyango yılbaşı 2022 büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?
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