Yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, tam, yarım! Milli Piyango yılbaşı 2022 büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

Yılbaşı hazırlıkları devam ederken Milli Piyango yılbaşı biletleri de satışa çıktı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2021 gecesi yapılacak. Bu yılki Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin tutarı belli oldu. Bilet almaya hazırlanan milyonlarca vatandaş Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, tam, yarım..
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?
Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı: 30 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı: 60 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM BİLET FİYATI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tam bilet fiyatı: 120 TL
YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Yılbaşında bilet almak isteyenler biletleri bayilerine gidebilir. Dileyen de "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alabilir.