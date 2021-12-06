Sosyal refah düzenlemesi kimleri kapsıyor? Kümülatif nedir, ne demek? Memura sosyal refah düzenlemesi nedir?

Son dakika! Çalışma Bakanlığı memura sosyal refah düzenleesi yapılacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.'' denildi. Peki Memura sosyal refah düzenlemesi nedir? Sosyal refah düzenlemesi kimleri kapsıyor? Kümülatif artış nedir, ne demek? İşte sosyal refah düzenlemesi şartları ve tüm detaylar...
MEMURA SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.
Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.
Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.
SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILACAK!
Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.
Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."
KÜMÜLATİF NE DEMEK TDK?
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde Kümülatif kelimesinin anlamı: Kümeli
Fransızca'da cumuler "yığmak, biriktirmek" ardından cumulatif "biriken" şeklini almıştır. Dilimize kümülatif "birikmeli, birikmiş, gittikçe artan, birbirine eklenen, toplam" olarak geçen bu sözcük, kümülüs "küme, yığın" kelimesinin de kökenini oluşturur.
Kümülatif kelimesi başka bir ifadeyle "verilerin birikerek artması, birikerek üst üste toplanması" gibi bir anlama da karşılık gelir.