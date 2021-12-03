Madencilik ürünleri ihracatı kasım ayında yüzde 27 artış göstererek 548 milyon 502 bin dolar oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem yeni yol haritası" ihracatta meyvelerini vermeyi sürdürüyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin kasım ayı ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde madencilik sektörü, 165 ülkeye 548 milyon 502 bin dolarlık dış satım yaptı. Sektörün ihracatı, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 42,4 artarak 5 milyar 398 milyon 731 bin dolara yükseldi.
Madencilik ürünleri ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da geçen ay yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.