Madencilik ürünleri ihracatı kasım ayında yüzde 27 artış göstererek 548 milyon 502 bin dolar oldu

İstanbul'un ardından en fazla madencilik ürünleri ihracatı yapan kentler, 119 milyon 995 bin dolarla Ankara, 31 milyon 740 bin dolarla Antalya, 25 milyon 681 bin dolarla Denizli, 22 milyon 549 bin dolarla Elazığ ve 21 milyon 105 bin dolarla İzmir olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN VE ABD'YE

Madencilik sektörünün kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Çin oldu. Çin'e bu dönemde 130 milyon 271 bin dolarlık ihracat yapıldı.