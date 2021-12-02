Kasım ayı ihracatında rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kasım ayı Dış Ticaret verilerini açıkladı. Bakan Muş, Kasım ayında ihracatta yüzde 33.4 oranında artış olduğunu söyledi ve bu değerin aylık bazda en yüksek rakam olduğunu belirtti. Ocak-Kasım döneminde ihracatın 203.1 milyar dolara, Geçtiğimiz Kasımdan bu yana ise 221 milyar dolara ulaştığını belirten Muş kilogram bazında ihracat kıymetinin de Kasım ayında yüzde 16.7 oranında artış gösterdiğini açıkladı.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Artan küresel taleple birlikte enerji ve gıda fiyatları tüm zamanların en üst seviyesine çıkmış, enflasyon da son 30 yılın üzerine çıkmıştır. Küresel çapta aşı eşitsizliği dünyanın önündeki en büyük engeldir. Zaman aşıları hızlı biçimde paylaşma ve engelleri kaldırma zamanıdır.